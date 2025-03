Jennifer Aniston e Pedro Pascal avvistati insieme a cena a West Hollywood. Scoppia il gossip sulla possibile relazione tra i due.

Una nuova coppia di vip potrebbe essere nata nell’ultimo periodo, e il gossip ha già fatto il giro del web in poche ore. Stiamo parlando di Jennifer Aniston e Pedro Pascal.

I due famosi attori sono stati protagonisti di un incontro che ha immediatamente acceso il gossip. I due attori, infatti, sono stati fotografati insieme a cena al Tower Bar del Sunset Tower Hotel, una delle location più esclusive di West Hollywood, frequentata da molte celebrità. L’uscita pubblica ha alimentato le voci su una presunta relazione, ma i dettagli sulla loro serata restano ancora misteriosi.

Ma scopriamo tutti i dettagli.

La cena che ha fatto scattare il gossip

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Jennifer Aniston e Pedro Pascal hanno trascorso alcune ore insieme a cena, senza tuttavia dimostrare alcun gesto intimo che potesse suggerire una relazione amorosa.

I paparazzi li hanno immortalati mentre chiacchieravano all’esterno del ristorante, ma nulla di più è emerso da questo incontro.

Le voci sulla loro presunta relazione si sono diffuse rapidamente, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. L’incontro potrebbe essere stato puramente professionale, considerando che Pedro Pascal potrebbe entrare nel cast di The Morning Show, la serie prodotta dalla stessa Jennifer Aniston. Tuttavia, questa non è stata la prima volta che i due attori sono stati visti insieme.

Un incontro già noto: i Critics Choice Awards 2024

Non è la prima volta che Jennifer Aniston e Pedro Pascal sono visti insieme in pubblico. Infatti, nel gennaio 2024, durante i Critics Choice Awards, i due attori si sono mostrati molto affiatati, con Pedro Pascal che ha afferrato la mano della collega.

In quell’occasione, davanti alle telecamere, Jennifer Aniston scherzò chiedendo al collega se sarebbe stato interessato a partecipare a The Morning Show. La complicità tra i due non è passata inosservata, suscitando ulteriori speculazioni su una possibile collaborazione e, ora, su una presunta relazione.