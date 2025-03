Selvaggia Lucarelli ammette di aver cambiato opinione su Stefano De Martino dopo un giudizio affrettato. Le parole della giornalista.

Selvaggia Lucarelli, sempre diretta e schietta, ha stupito tutti durante la prima puntata di Obbligo o Verità, il nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi. Tra le varie risposte alle domande dei conduttori, quella su Stefano De Martino ha attirato l’attenzione del pubblico. La giornalista ha sorpreso tutti ammettendo di aver cambiato idea sul conduttore di Rai 1, dopo aver espresso un giudizio iniziale troppo affrettato. Scopriamo che cosa ha detto.

Il giudizio di Selvaggia Lucarelli su Stefano De Martino

Nel corso della puntata del programma di Alessia Marcuzzi, Lucarelli ha rivelato di aver espresso una critica severa nei confronti di Stefano De Martino, subito dopo le prime puntate di Affari Tuoi.

Secondo la giornalista, De Martino non sembrava adatto al ruolo di conduttore del programma, tanto da aver scritto un articolo con il titolo “Stefano De Martino non funziona“.

Selvaggia Lucarelli – www.donnaglamour.it

Tuttavia, ammettendo il suo errore, Lucarelli ha dichiarato: “Ho detto una stro**ata, ce l’ho“. Con sincerità, ha confessato di essere stata troppo veloce nel giudicare e di aver cambiato opinione sul suo conto, riconoscendo che De Martino sta facendo un buon lavoro.

Le rivelazioni di Selvaggia Lucarelli durante Obbligo o Verità

La Lucarelli non si è fermata qui. La giornalista, infatti, ha raccontato: “Con quell’ansia di dare il giudizio troppo presto. Arriva Stefano De Martino ad Affari Tuoi e dopo le prime due puntate ho detto: ‘non lo sa fare e non è il lavoro suo’. Nel senso che sa fare il conduttore ma sostenevo che questo non era per lui. E quindi volevo fare quella che arrivava prima degli altri“.

Poi prosegue: “Quindi partorisco un articolo con un titolo ‘Stefano De Martino non funziona’. Ecco, quanto sta facendo adesso? In quel momento ero distratta, però non mi succede particolarmente quando c’è lui“.