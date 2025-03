Federico Fashion Style vittima di un furto. Il noto hair stylist ha denunciato l’accaduto sui social: “Ho investito tanti soldi”.

Federico Fashion Style, noto hair stylist e personaggio televisivo, non è nuovo al gossip, ma stavolta ha attirato l’attenzione per una questione piuttosto spiacevole. Infatti, l’imprenditore ha rivelato attraverso una storia su Instagram di essere stato vittima di un furto. Il “parrucchiere dei vip”, famoso per i suoi saloni di bellezza in tutta Italia, ha condiviso con i suoi follower la sua amarezza e delusione per l’accaduto. Ma scopriamo che cosa è successo.

Federico Fashion Style: le ipotesi sul furto

“Sono stato un po’ assente in questi giorni perché ho subito un brutto furto! Anzi, direi un grave furto! Sono molto dispiaciuto perché mi hanno portato via cose per le quali ho messo tutto l’impegno per realizzarle e, soprattutto, in cui ho investito tanti soldi” ha scritto Federico sui social.

Anche se Federico Fashion Style non ha fornito dettagli specifici sull’accaduto, dalle sue parole si potrebbe dedurre che il furto sia avvenuto in uno dei suoi saloni.

Federico Lauri

L’hair stylist ha espresso la speranza che le autorità riescano a individuare il responsabile e a fare giustizia. “Confido nelle autorità di trovare il balordo che ora è in possesso delle mie cose! E confido soprattutto nella giustizia perché chi ha fatto ciò deve pagare!” ha concluso nel suo messaggio.

Federico Fashion Style tra nuove aperture e critiche

Nonostante la brutta esperienza, Federico Fashion Style continua a portare avanti i suoi progetti. Solo pochi mesi fa, ha festeggiato l’apertura del suo primo salone fuori dall’Italia, a Sharm el-Sheikh, un traguardo importante per la sua carriera internazionale.

Tuttavia, nell’ultimo anno, l’imprenditore ha affrontato diverse critiche sui prezzi dei suoi servizi e sulla qualità delle prestazioni offerte.

Resta ora da vedere se Federico fornirà ulteriori dettagli sul furto subito e se le forze dell’ordine riusciranno a individuare il colpevole.