Guè critica Luì dei Me Contro Te: “Lo trovo inquietante”. La risposta dello youtuber non si fa attendere: scopri cosa ha detto.

Ospite del podcast Tintoria, Guè ha espresso un’opinione netta su Luì, membro del duo Me Contro Te. Durante la chiacchierata con i conduttori Daniele Tinti e Stefano Rapone, il rapper ha affrontato il tema dei creator per bambini, soffermandosi in particolare sulla figura di Luì.

“Guarda, io ho visto il fatturato. Altro che rap, andiamo a fare canzoni per bambini” ha esordito Guè, riferendosi al successo economico del duo. Tuttavia, il commento più controverso è arrivato poco dopo. Scopriamo che cosa ha detto e qual è stata a reazione di Luì.

La critica di Guè non passa inosservata

Nel corso dell’intervista, Guè non ha usato mezzi termini: “Il tipo che fa queste cose per bambini per me è davvero creepy. Mi dà… cioè, non porterei mai mia figlia da lui“.

Guè ha poi specificato che la sua opinione non voleva essere un attacco personale, ma ha comunque ribadito il suo punto di vista: “Non mi sembra adatto. Ha una faccia strana. La tipa (Sofì) è tranquilla, ma lui no“.

Qui il video dell’intervista.

Le dichiarazioni di Guè non sono passate inosservate, e la reazione di Luì non si è fatta attendere.

La risposta di Luì dei Me Contro Te

Sul profilo social dei Me Contro Te è apparso un video in cui lo youtuber ha ripreso le parole del rapper, commentandole con ironia.

“No, ma figurati, nessuna offesa. Io ho la faccia strana? Io?” ha detto Luì, sorridendo e cercando di sdrammatizzare la situazione. Accanto a lui, Sofì ha osservato la clip senza aggiungere commenti.

Nonostante il tono leggero della replica, la vicenda ha acceso un acceso dibattito tra i fan di entrambe le parti. Da un lato, c’è chi difende Guè e il suo diritto di esprimere un’opinione, dall’altro chi sostiene che il commento sia stato fuori luogo.

Resta da vedere se il botta e risposta tra i due protagonisti avrà ulteriori sviluppi.