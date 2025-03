Rosaria Boccia e Rita De Crescenzo annunciano un podcast in nove puntate, ma il web si divide tra critiche e curiosità.

Rosaria Boccia e Rita De Crescenzo sono due personalità che tra scondali e polemiche sono sono fatte riconoscere negli ultimi mesi, sia sul web che in televisione, e ora soprprendono con un nuovo progetto che le accomuna. Le due donne, infatti, si uniscono in un nuovo progetto: un podcast in nove puntate, ciascuna della durata di 30 minuti, tutte registrate a Napoli.

Il format, ideato da Boccia, vede come ospite fisso la nota TikToker napoletana Rita De Crescenzo. Tuttavia, nonostante l’annuncio, il progetto ha già sollevato numerose critiche online. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Di cosa parlerà il podcast di Boccia e De Crescenzo

Il podcast si chiamerà Pasta e debutterà ad aprile con una puntata dedicata a Napoli intitolata Quanto è bello essere napoletani.

Il format toccherà diversi temi, dalla politica alla comunicazione, dalla medicina estetica alla musica, fino ad arrivare alla dieta mediterranea e ai libri.

L’ultima puntata sarà invece dedicata a storie di vita privata e professionale di personaggi noti come artisti, scrittori, cantanti e sportivi. Ma dopo il lancio del podcast è arrivata una pioggia di critiche.

Le critiche piovono sui social

Nonostante la pubblicazione non sia ancora avvenuta, il podcast ha già suscitato forti reazioni. Sotto al video promozionale condiviso su Instagram, sono apparsi numerosi commenti negativi. Molti utenti hanno espresso delusione per la collaborazione tra le due protagoniste, con frasi come “Che tristezza, mamma mia” e “Cosa si è disposti a fare per avere notorietà e guadagnare un po’ di soldi“.

Nonostante le critiche, Rosaria Boccia sembra determinata a raggiungere il suo obiettivo: rendere virali i messaggi del podcast e far conoscere al pubblico storie e realtà inesplorate. E come si dice: non importa che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli.