Amatissimi dai bambini e anche dai grandi, i Me contro Te hanno incassato successi a non finire non solo su YouTube, ma anche nel mondo dei film, dei dischi e dei libri. Ecco la loro storia!

Diventati famosissimi sul web con il duo Me contro Te, sono noti al grande pubblico con i diminutivi Sofì e Luì, nella vita di tutti i giorni Sofia Scalia e Luigi Calagna. Sono una coppia di youtuber siciliani e hanno guadagnato consensi senza sosta, finendo per diventare vere e proprie star del web (e del cinema)! Le loro radici affondano nel caldo cuore palermitano, e la loro storia non smette di appassionare i fan…

Chi sono i Me contro Te e dove vivono?

I Me contro Te sono un famoso duo di youtuber, e la loro formazione è amatissima dal popolo del web. Sono Sofia Scalia e Luigi Calagna, volti affermati di YouTube e della galassia dei social network che hanno conquistato tutti a suon di video divertenti. La loro avventura è iniziata nel 2014, e da allora, anche su Instagram hanno raggiunto un numero di follower pazzesco! Entrambi originari della Sicilia, si sono spostati dalla loro terra del cuore e vivono a Milano, una città che amano molto. E spesso vanno anche a Roma per girare i loro film.

Me contro Te

I Me contro Te stanno insieme: la vita privata

I Me contro Te non sono solo una coppia di youtuber, ma sono anche fidanzati! Insieme, uniti e affiatati anche nella vita privata, amano divertirsi e condividere le loro passioni. Sofì è nata il 14 maggio 1997, Luì il 6 dicembre 1992 e hanno raccontato qualcosa della loro storia d’amore a TV Sorrisi e Canzoni. Si scopre così che si sono incontrati nel 2012 (“ma Sofì non ne voleva sapere“) a casa del cugino di lei, amico di lui. E da allora non si sono più separati… È stata Sofia Scalia a raccontare che “qualcuno pensa che siamo cugini o amici…“.

Nell’ottobre del 2021, su Instagram, Sofì ha pubblicato un dolcissimo scatto. “Ho detto sì”. La foto si riferisce alla proposta di matrimonio del suo Luigi. Quando si sposano? Sperano nel 2023, visto che nel 2022 non c’è stato tempo per via dei film che hanno fatto e il loro lavoro.

Hanno anche espresso la volontò di avere figli. “Ne abbiamo milioni digitali, ma ne vorremmo di veri anche in questo momento”, ha detto Luì al Corriere.

Me contro Te: altre 3 cose da sapere

– Luigi Calagna ha un fratello e una sorella, Giovanni e Gloria, Sofia Scalia ha una sorella, Serena.

– Luigi ha fatto 4 anni nella facoltà di Farmacia all’Università, ma poi è passato a Scienze della comunicazione come la sua dolce metà!

– Il Fantadisco dei Me contro Te è il primo album in studio del duo, pubblicato il 14 febbraio 2020, e contiene le canzoni della colonna sonora di Me contro Te – Il film: La vendetta del Signor S. Gli altri film che hanno realizzato sono: Me contro Te – Il film: il mistero della scuola incantata, Me contro Te – Il film: Persi nel tempo e Me contro Te – Il film: Missione giungla, tutti realizzati tra il 2020 e il 2023.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG