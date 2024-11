Caos per Federico Fashion Style e i prezzi dei suoi saloni: lui pubblica il listino

Accusato di avere prezzi esagerati per i suoi saloni, Federico Fashion Style ha pubblicato il listino dei costi ma le polemiche non si placano.

Negli ultimi tempi, i saloni di bellezza di Federico Fashion Style sono stati presi di mira per diverse ragioni. Non solo clienti apparantemente scontente ma anche prezzi decisamente fuori mercato. Eppure, le cose, per il noto parrucchiere dei vip, non starebbero in questo modo, tanto che lo stesso Lauri ha scelto di rendere noti i suoi costi con una nota stampa.

Federico Fashion Style, le polemiche sui suoi saloni

Le prime polemiche su Federico Fashion Style sono partite da alcune segnalazioni di lamentela di diverse clienti che si sarebbero rivolte a Striscia la Notizia per aver emergere, appunto, il loro malcontento.

In particolare, il tg satirico avrebbe riportato alcune segnalazioni di clienti che avrebbero ricevuto dei consigli da parte di Lauri per alcuni trattamenti aggiuntivi da adottare ma senza ricevere, prima, un preventivo.

Federico Lauri Fashion Style

In questo senso, Lauri è finito nell’occhio della critica con accuse pesanti di poca “trasparenza” e mancata chiarezza. Una situazione che ha portato il diretto interessato a muoversi in prima persona e a voler rispondere in modo piuttosto forte.

La replica e il listino prezzi

Il parrucchiere dei Vip, infatti, tramite un comunicato stampa diffuso anche via social in un post, ha pubblicato ufficialmente il listino prezzi dei suoi saloni di bellezza, accompagnando il tutto da parole ben precise. “Chiarezza e trasparenza sono le fondamenta su cui si basa il lavoro di Federico Fashion Style”, si legge nella primissima parte della nota.

Lauri ha parlato di informazioni “manipolate” e “travisate” e per questo ha proseguito con tanto di listino prezzi: “I costi dei servizi sono assolutamente in linea con la concorrenza, anzi, in alcuni casi anche inferiori alla media per poter permettere a chiunque di usufruire dei trattamenti […]”.

Lauri ha poi concluso spiegando che la “bellezza” debba essere “alla portata di tutti”. Basteranno queste parole per mettere fine alle polemiche? Staremo a vedere. Sicuramente, dopo questa dura replica, è possibile che possano esserci delle novità.