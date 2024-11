La sua vita professionale ma soprattutto quella privata genera sempre grande interesse: arrivano le confessioni di Belen sugli ex.

L’occasione è quella del lancio del programma che condurrà su Real Time tra pochi giorni ‘Amore alla prova – La crisi del settimo anno’, che affronterà il tema delle crisi relazionali e matrimoniali. E allora ecco Belen Rodriguez prendersi la scena creando senza dubbio molto hype parlando anche di se stessa e di alcuni dei suoi ex fidanzati…

Belen e le confessioni sugli ex

In occasione della clip di presentazione del programma che andrà presto a condurre su Real Time, Belen Rodriguez ha fatto alcune rivelazioni sugli ex fidanzati e sulle “prove d’amore” che alcuni di loro hanno messo in atto.

In questo senso l’argentina si è lasciata andare ad alcune confessioni fin qui rimaste inedite e nascoste raccontando dettagli anche molto intimi del suo passato.

Belen Rodriguez

Nel video di Real Time per presentare la trasmissione, ecco quindi la donna rivelare: “Mi hanno scritto poesie e cantato serenate”, ha esordito. “C’è chi ha dormito fuori dalla porta sopra il tappetino per una notte intera e c’è anche qualcun altro che ha giurato di aspettarmi per tutta la vita. Ma nessuno è stato mai così coraggioso di affrontare una prova d’amore così grande”, ha concluso Belen senza fare nomi.

Il toto nomi sugli ex dell’argentina

Dopo la diffusione della clip di Real Time, in tantissimi si sono subito domandati se le parole dell’argentina siano vere o solo create ad hoc per il programma ‘Amore alla prova – La crisi del settimo anno’. Probabile che la bella Belen abbia voluto dire la verità ma non facendo nomi ha sicuramente generato grande curiosità.

Non sappiamo, quindi, a chi attribuire i riferimenti da lei fatti tra il recente Angelo oppure gli ex storici come Stefano De Martino o Antonino Spinalbese. Chissà se andando avanti con la trasmissione verranno a galla dettagli in più.