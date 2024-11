Alessia Marcuzzi, la dedica alla nonna emoziona tutti: il traguardo speciale

Un traguardo importante nella famiglia di Alessia Marcuzzi. La dedica speciale sui social ha emozionato tantissimi seguaci.

Una foto e delle parole tanto semplici quanto dolci e uniche. Alessia Marcuzzi emoziona tutti per la sua dedica a nonna Mela per aver raggiunto il traguardo di ben 101 anni. In occasione del compleanno della donna, la nota conduttrice ha voluto mandare un messaggio importante e condividerlo anche con i suoi seguaci.

Alessia Marcuzzi, la dedica per il compleanno di nonna Mela

A casa di Alessia Marcuzzi oggi è un giorno importante che merita un pensiero speciale. Infatti, la nonna della famosa conduttrice, la signora Carmelina, detta Mela, festeggia il traguardo dei 101 anni.

In queste ore la showgirl ha condiviso pubblicamente con tutti i suoi seguaci questo momento molto felice per lei e per tutta la famiglia.

Alessia Marcuzzi

La Marcuzzi ha pubblicato una bellissima clip video con tanto di dedica alla signora scrivendo: Auguri nonna Mela del mio cuore. Oggi compi 101 anni!!!!!!!!! Ti voglio tanto tanto tanto tanto bene”.

Nel filmato ci sono diverse foto della donna da sola ma anche in compagnia della stessa showgirl con la quale, evidentemente, i rapporti sono davvero dolci.

L’affetto dei fan e dei colleghi

Il post pubblicato su Instagram dalla Marcuzzi ha suscitato subito tantissime reazioni. Non solo da parte dei fan della donna che hanno mostrato molto affetto per lei e per la signora Mela, ma anche da parte di diversi colleghi della showgirl.

Si possono, infatti, vedere i messaggi ricevuti da Caterina Balivo che ha scritto: “Signora buon compleanno, ci vediamo più tardi”, oppure di Antonella Clerici e Roberta Capua che hanno commentato rispettivamente: “Mitica” e “Auguriii”.

Non sono mancate poi le reazioni di moltissimi altri volti noti che si sono limitati a lasciare un cuoricino o una torta per augurare buon compleanno alla 101enne.