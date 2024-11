Cecilia Rodriguez da impazzire: il dettaglio “piccante” in viaggio di nozze

In viaggio di nozze con Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez ha attirato l’attenzione per un dettaglio dei suoi look decisamente “spinto”…

Sono finalmente riusciti ad andare in viaggio di nozze Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che sui social stanno condividendo moltissime foto delle mete da sogno che stanno visitando. La coppia è super seguita e commentata e nelle ultime ore un dettaglio “piccante” sull’argentina ha decisamente rubato la scena a tutto il resto.

Cecilia Rodriguez, il dettaglio da urlo: “Mi fai impazzire”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono volati in Pereù per il loro tanto atteso e desiderato viaggio di nozze. La coppia si era sposata a luglio ma aveva deciso per varie ragioni di rimandare di qualche tempo la luna di miele.

Ora, i due si stanno godendo la vacanza e l’argentina ha attirato l’attenzione dei suoi seguaci per un dettaglio decisamente “piccante”.

Cecilia Rodriguez

La bella Cechu, infatti, negli scatti condivisi nell’ultimo post su Instagram, ha fatto vedere alcuni shorts decisamente succinti che sul suo fisico vanno alla perfezione. “Mi fai impazzire”, ha scritto qualche utente facendo riferimento appunto al corpo della bella Cecilia.

In effetti, nelle foto pubblicate, la sorella di Belen ha indossato svariati tipi di shorts ma soprattutto quelli del primo scatto sono sembrati molto (ma molto…) attillati mostrando le curve del lato B della donna. “Sei divina con quegli shorts”, ha scritto un altro seguace.

il desiderio di famiglia

La Rodriguez e Moser, ad ogni modo, si stanno godendo questa vacanza da sposini in Perù visitando mete davvero pazzesche. Non solo. I due, a quanto pare, hanno intenzione di mettere su famiglia. Infatti, solamente poco tempo fa, a margine di una intervista a Verissimo, Cecilia aveva ammesso: “So da molto tempo che Ignazio è l’uomo giusto per me… Finiremo di essere al completo, completo quando avremo dei figli. Quindi il mio desiderio è farlo diventare papà, di regalargli questo figlio, ecco. Voglio un figlio, un maschio”.

Chissà che la luna di miele non possa essere “galeotta” in questo senso…