Elettra Lamborghini, l’incontro con Giulia Salemi: “Mamma da 10 e il pupo…”

Momento dolcissimo per Elettra Lamborghini che ha incontrato Giulia Salemi e il suo piccolo Kian, nato da poco.

In splendida forma anche grazie alla sua particolare dieta che le ha fatto perdere diversi chili, Elettra Lamborghini è stata protagonista sui social di alcuni momenti molto teneri e dolci in famiglia e non solo. L’ereditiera ha gioito per la laurea della sorella Flaminia e ha poi mostrato di aver fatto un particolare incontro con Giulia Salemi e il suo bebè, Kian.

Elettra Lamborghini, la laurea della sorella Flaminia

Attraverso una serie di stories su Instagram, Elettra Lamborghini ha raccontato di aver trascorso le ultime ore impegnata con un lieto evento in famiglia: la laurea della sorella Flaminia. La ragazza, stando a quanto è stato possibile apprendere, si è laureata alla Fashion Design all’Istituto Marangoni di Milano.

Elettra Lamborghini – www.donnaglamour.it

La Lamborghini ha mostrato alcune foto del momento bellissimo in famiglia, al quale ha preso parte anche il marito Afrojack, e ha scritto per Flaminia: “Love you to the Moon and back. Tu sai… Sono così orgogliosa di te, sei stata bravissima. Sei bella dentro e fuori. Questo è solo l’inizio delle bellissime cose che riuscirai a fare. Il mio fiore che sboccia”.

L’incontro con Giulia Salemi e il bebè

Ad attirare l’attenzione, però, è stato anche un altro momento sempre mostrato via social dalla Lamborghini. Elettra, infatti, ha rivelato ai fan di aver incontrato, presumibilmente per la stessa occasione, Giulia Salemi con tanto di bebè al seguito. Elettra si è fatta vedere con il piccolo Kian in braccio e ha scritto: “Ieri ho conosciuto il pupo di Giulia Salemi è di una bellezza e dolcezza che non potete capire. Un capolavoro, mi sono innamorata”. Poi, su mamma Giulia, ecco il voto: “Lei mamma 10“. Insomma, ore di grandissime emozioni per l’ereditiera, non solo per quanto vissuto in famiglia.