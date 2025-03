Amici, Vybes si prende la scena: l’imitazione di Rkomi è virale

Momento di grande ironia ad Amici, con il giovane allievo Vybes che ha curiosamente imitato il più noto cantante Rkomi diventato virale.

Manca pochissimi alla partenza del Serale di Amici con le maglie dorate assegnate definitivamente a tutti gli allievi. Tra loro ci sarà anche Vybes che nelle ultime ore è diventato virale non tanto per una sua canzone ma per una imitazione davvero spettacolare fatta a Radio Deejay dove ha perfettamente emulato la voce di Rkomi.

Amici, verso il Serale: i rumors sui giudici

Il Serale di Amici è ormai alle porte e presto verranno svelati maggiori dettagli su come saranno strutturate le varie serate. Importante anche la possibile novità nella giuria con i tre giudici del passato che potrebbero lasciare il posto a volti nuovi. In questo senso, le voci sono davvero tante e le più recenti vorrebbero anche Fedez, Amadeus e Rkomi in lizza.

Rkomi – www.donnaglamour.it

In questa edizione del talent di Maria De Filippi è possibile, come detto, che i tre giudici possano cambiare. Addio, quindi, a Maglioglio, Giofrè e Bravi con l’ingresso di nuovi volti. In questa ottica sono stati fatti diversi nomi tra cui quello di Amadeus, che potrebbe anche essere “quarto giudice” o comunque presenza fissa, così come Fedez e il cantante Rkomi.

L’imitazione di Vybes: il video

Proprio su Rkomi è stato molto divertente un siparietto ideato da Vybes durante una recente puntata di “Say Waaad?!?”, il programma radiofonico di Radio Deejay. Qui, il giovane cantante di Amici ha sorpreso il pubblico con una brillante imitazione del noto artista di recente a Sanremo 2025 con ‘Il ritmo delle cose’. L’episodio, registrato negli studi del talent show Amici ha visto la partecipazione di altri talenti emergenti come Chiamamifaro e SenzaCri.

Nel corso dell’intervista, Vybes, come detto, ha dimostrato non solo le sue doti canore, ma anche una spiccata capacità di intrattenimento, cimentandosi in un’imitazione di Rkomi che ha divertito sia gli ospiti presenti che gli ascoltatori. Il video dell’imitazione è stato condiviso sul profilo TikTok ufficiale di Radio Deejay, raccogliendo numerosi commenti positivi e apprezzamenti per la somiglianza vocale e gestuale con l’originale.