“La mia quasi gemella”: i particolari auguri di Chiara Ferragni alla sorella Francesca

Francesca Ferragni compie gli anni e Chiara Ferragni, ma anche mamma Marina Di Guardo le hanno voluto fare degli auguri unici.

Il gender reveal in vista dell’arrivo del secondo bebè ma anche il compleanno festeggiato in queste ore. Stiamo parlando di Francesca Ferragni che, al netto della maggiore privacy rispetto alle più “social” sorelle, è tornata ai doveri della cronaca per gli auguri speciali ricevuti da mamma Marina Di Guardo e anche da Chiara Ferragni.

Francesca Ferragni, gli auguri di mamma Marina

In queste ore Francesca Ferragni sta festeggiando il suo 36esimo compleanno. Un momento davvero magico che arriva dopo l’annuncio della nuova gravidanza e che ha visto, come era possibile immaginare, tantissime persone farle gli auguri. Tra queste non poteva mancare mamma Marina Di Guardo.

Francesca Ferragni – www.donnaglamour.it

La donna, tramite un post su Instagram, ha scritto alla figlia: “Auguri Franciolina mia! Quando sei nata, hai messo subito le cose in chiaro, urlando a squarciagola il tuo ingresso nel mondo. È tosta la ragazza, ha detto il dottore che ti ha fatto nascere. Sì, lo sei e aggiungerei anche geniale e dolcissima. E i tuoi occhi, parlano linguaggi d’amore che palpitano più di mille parole”.

Il messaggio di Chiara Ferragni

Ovviamente, chi non poteva esimersi da un messaggio di auguri speciale alla sorella era Chiara Ferragni che sempre via social ha condiviso delle foto con la bella Francesca con annessa didascalia: “Tanti auguri di buon compleanno alla mia quasi gemella. Ti amo più di quanto le parole possano dire e sono così fortunata ad aver trascorso tutta la mia vita con te”.

Parole davvero belle e dolci che hanno trovato diversi utenti pronti a commentarle con frasi di affetto ed emoticon di cuori e abbracci. A qualcuno, però, non è piaciuta la parte del “mia quasi gemella” che è stata considerata come una frase troppo da protagonista da parte di Chiara.