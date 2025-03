GF, nuova bufera su Lorenzo Spolverato: il gesto verso Stefania Orlando

Nuovo caso al GF legato alle azioni di Lorenzo Spolverato. Un suo gesto nei confronti di Stefania Orlando ha generato molte polemiche.

Dopo aver rischiato la squalifica dal GF anche di recente, Lorenzo Spolverato è tornato alla cronaca per l’ennesimo episodio controverso che lo riguarda. Il ragazzo, infatti, è stato protagonista di un gesto “verso”, per alcuni “contro”, Stefania Orlando che, ignara di tutto, si è ritrovata vittima del giovane fidanzato di Shaila Gatta.

GF, Stefania Orlando nel mirino della Luzzi

Stefania Orlando è stata vittima dei comportamenti di Lorenzo dopo essere finita nel mirino di Beatrice Luzzi. Al GF, infatti, la showgirl è stata aspramente criticata dalla opinionista per via dei suoi atteggiamenti da “maestrina”. Un qualcosa che la “rossa” ha sottolineato a più riprese sia ad inizio reality che di recente.

Stefania Orlando – www.donnaglamour.it

“A me non piace quando Stefania ha un atteggiamento da maestrina. Lei è arrivata dando giudizi”, ha detto la Luzzi sulla Orlando facendo riferimento anche ad una recente querelle tra la bionda e Shaila. “Parla sopra ed è prepotente. Si è permessa di dare giudizi a destra e a manca. Quando poi le hanno dato della ruffiana ha passato due giorni a piangere […]”.

Il gesto di Lorenzo Spolverato: il video

Al netto di quella polemica sulla Orlando, adesso la bella Stefania è stata, come detto “vittima” di una gesto di Lorenzo Spolverato che è apparso anche sui social in diverse clip. Il giovane, mentre la donna cantava e lavava i piatti, è arrivato alle sue spalle e ha iniziato a prenderla in giro senza che però lei se ne accorgesse. Il video del momento non è sfuggito agli occhi attenti dei social che lo hanno criticato aspramente. “Una ragazzo e una donna matura. Non si fa, è una mancanza di rispetto”, si legge in alcuni commenti. “La maturità pari a zero di Lorenzo. Vergogna”.