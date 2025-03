Lorenzo Spolverato a rischio squalifica? Il racconto di Jessica Morlacchi mette il gieffino in una brutta posizione.

Il Grande Fratello continua a sorprendere con nuovi colpi di scena, e stavolta riguardano uno dei suoi protagonisti più discussi: Lorenzo Spolverato. Il finalista potrebbe rischiare la squalifica a causa di un episodio che ha scatenato polemiche tra i concorrenti e il pubblico. Il tutto è emerso grazie al racconto di Jessica Morlacchi, che ha rivelato un episodio accaduto nella notte. Scopriamo che cosa è successo.

Grande Fratello: il racconto di Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi ha raccontato di essere stata svegliata da un forte rumore durante la notte, causato da Lorenzo Spolverato, che ha tirato un pugno al muro.

In preda a una certa agitazione, la cantante ha parlato con Stefania Orlando e Helena Prestes, e si è lamentata ancora una volta del comportamento irrispettoso del finalista.

Le sue parole sono state dure: “Stavo dormendo, poi è arrivato Lollo e ha dato un cazzotto al muro. Mi sono svegliata e non riuscivo a riaddormentarmi“. La situazione non è stata un caso isolato, come confermato anche dalla Orlando, che ha riferito di aver sentito un altro rumore poco prima, quando Spolverato aveva colpito una porta.

Qui il video del racconto delle due gieffine.

“Stavo dormendo poi è entrato lollo e ha dato un cazzotto al muro”

“Prima ne ha dato uno alla porta”



Ma è normale vivere con uno che per mesi tira i pugni per casa?

VOLETE BUTTARLO FUORI?#grandefratello #helevier pic.twitter.com/FUeQw8eQ2U — 𝙢𝙖𝙧𝙮🤍 (@cuorebianko) March 10, 2025

La possibilità di una squalifica

L’incidente ha fatto nascere una serie di speculazioni sul futuro di Lorenzo Spolverato nel gioco. Sui social media, molti utenti hanno chiesto a gran voce la sua squalifica, accusando la produzione del Grande Fratello di non intervenire adeguatamente.

La domanda che ora tutti si pongono è se il reality show deciderà di prendere provvedimenti contro Spolverato o se, nonostante le polemiche, gli verrà concessa un’altra opportunità.

Non tutti sono d’accordo sul trattamento riservato a Spolverato. Se da una parte ci sono coloro che chiedono una punizione esemplare, dall’altra c’è chi considera esagerate le reazioni e ritiene che l’atteggiamento del concorrente non meriti una squalifica.