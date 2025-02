Grande Fratello: Lorenzo Spolverato perde le staffe con Shaila Gatta, urla e oggetti lanciati. Lei minaccia di abbandonare.

Notte movimentata al Grande Fratello, dove un’accesa lite tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ha scosso i concorrenti. Il modello ha perso la calma, urlando e lanciando oggetti, mentre l’ex velina, esasperata, ha minacciato di abbandonare la Casa. La situazione è rapidamente degenerata, e ha portato la regia a censurare l’audio in alcuni momenti. Non è la prima volta che Lorenzo vive momenti particolari nella casa. Ma scopriamo che cosa è successo.

Grande Fratello, urla e rabbia: Lorenzo perde il controllo

Tutto è iniziato con un acceso scambio di accuse: Lorenzo è convinto che Shaila sia gelosa di Chiara Cainelli, mentre la ballerina nega ogni insinuazione e si dice ferita dalle parole del compagno.

La discussione è degenerata al punto che Spolverato ha iniziato a sbattere oggetti e alzare la voce, tanto che alcuni gieffini hanno espresso preoccupazione per l’atteggiamento aggressivo del modello.

Qui il video di quello che è successo.

ASCOLTATE BENE…voi avete reso finalista un’essere del genere…questo ragazzo va aiutato e non osannato come fate da mesi, e basta con la storia del bullismo che ha vissuto da piccolo perché non c’entra nulla #GrandeFratello #grandefratello pic.twitter.com/Tai1gob8ce — _eclipse_ (@ccardo_ino) February 27, 2025

Secondo i concorrenti, Lorenzo avrebbe strappato lettere d’amore appartenenti a Shaila, lanciato cuscini in piscina e addirittura sbattuto un quadro a terra. Il caos ha portato a un intervento tempestivo degli autori che lo hanno chiamato in confessionale per placare la situazione.

Shaila minaccia di abbandonare il reality

Dopo lo sfogo di Lorenzo, Shaila si è confidata con Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, raccontando il suo stato d’animo. “Mi sta distruggendo” ha detto la ballerina, che ha aggiunto: “Sono stanca, non voglio essere il gioco di nessuno” ha dichiarato Shaila.

La gieffina ha anche dichiarato: “Devo salvarmi prima che sia troppo tardi per me. Non ne vale più la pena. Io non posso fare più nulla, si deve rendere conto lui dei problemi che ha. Ma questo con chi può stare? Con un robot, una ragazzina gestibile o una sottona. Guardate che lui è fuori controllo, è fuso, fuori controllo davvero“.