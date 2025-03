Gabry Ponte vince “Una canzone per San Marino”. La pagina Wikipedia di San Marino è stata modificata con un messaggio esilarante.

Gabry Ponte ha trionfato nella competizione “Una canzone per San Marino“ con il brano “Tutta l’Italia“, ottenendo così la possibilità di rappresentare il piccolo Stato europeo all’Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea, in Svizzera. La vittoria è stata un grande successo, non solo per il DJ italiano, ma anche per i fan che lo hanno votato in massa durante la serata finale.

Ma come spesso accade in occasione dell’Eurovision, anche in questa occasione la pagina Wikipedia di San Marino è stata presa di mira, e stavolta è comparso un messaggio esilarante.

La modifica della pagina Wikipedia di San Marino

Subito dopo la vittoria, la pagina Wikipedia di San Marino è stata oggetto di una modifica che ha fatto sorridere centinaia di fan.

Un utente ha inserito un messaggio ironico che recitava: “Facciamo scambio di punti all’ESC e non minacceremo di invadervi“.

La battuta, chiaramente destinata a strappare un sorriso, ha fatto il giro del web e ha creato un momento di ilarità tra i fan, soprattutto quelli italiani.

Nonostante l’ironia del messaggio, la modifica alla pagina Wikipedia di San Marino è stata prontamente rilevata dai moderatori della piattaforma, che hanno deciso di bloccare la pagina per evitare ulteriori atti vandalici, come ha riportato anche Trash Italiano in un post X.

La pagina Wikipedia di San Marino continua ad essere protetta per evitare vandalismi 🇸🇲 pic.twitter.com/go9YDGt5eW — Trash Italiano (@trash_italiano) March 8, 2025

La situazione è tornata alla normalità, ma il messaggio scherzoso ha comunque alimentato la discussione online.

Cosa aspettarsi da Gabry Ponte all’Eurovision 2025

Con la vittoria di “Una canzone per San Marino”, Gabry Ponte si prepara a rappresentare il Paese all’Eurovision Song Contest 2025. La competizione sarà una grande occasione per il DJ italiano di mostrare il suo talento e il suo stile musicale a un pubblico internazionale.

Sulla possibile competitività tra il dj e Lucio Corsi, che rappresenterà l’Italia, Gabry Ponte ha chiarito: “Non c’è alcuna competizione con Lucio Corsi, anzi siamo tutti e due a portare un pezzo d’Italia in Europa, chi in un modo chi nell’altro”.