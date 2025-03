Famoso cantante potrebbe entrare a far parte della giuria del Serale di Amici 24. Scopri gli ultimi rumors sul talent show.

Manca poco all’inizio del Serale di Amici 24, che andrà in onda a partire dal 22 marzo su Canale 5. Il talent show, condotto da Maria De Filippi, è uno dei programmi più attesi della stagione, e già si parla delle novità che potrebbero caratterizzare questa edizione. Secondo le voci di corridoio, uno dei cambiamenti più rilevanti riguarderebbe la giuria, con l’arrivo di nuovi volti tra cui il famoso cantante Rkomi.

Amici, Amadeus e Rkomi: una giuria in evoluzione

Rkomi, che ha fatto incetta di consensi durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, sarebbe in trattative per entrare a far parte della giuria del Serale. A rivelarlo è Amedeo Venza, noto per le sue anticipazioni sul mondo dello spettacolo, che ha svelato i dettagli sulle possibili trattative con la produzione di Amici 24.

Questo arrivo potrebbe affiancare la già probabile partecipazione di Amadeus, anche lui in trattative per un ruolo nel programma.

Rkomi

Le voci su un cambiamento in giuria sono sempre più insistenti. Oltre a Rkomi e Amadeus, non è ancora chiaro chi prenderà il posto degli attuali giudici, tra cui Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi, la cui partecipazione al Serale è ancora incerta.

Le ultime indiscrezioni però hanno già scatenato il web, con i fan che non vedono l’ora di scoprire la composizione finale della giuria.

La preparazione degli allievi

Nel frattempo, i ragazzi di Amici 24 continuano a prepararsi per la prima puntata del Serale, in programma per sabato 22 marzo. I cantanti e i ballerini stanno dando il massimo per impressionare la giuria, che quest’anno potrebbe riservare molte sorprese.

I fan sono già in fermento, aspettando di vedere come evolverà la competizione e chi saranno i giudici finali di questa edizione tanto attesa.