Ema Stokholma accusata di essere una “raccomandata”: la speaker radiofonica non ci sta e risponde agli utenti.

La nota conduttrice e speaker radiofonica Ema Stokholma non ha avuto paura di rispondere alle dure critiche ricevute sui social. Nella giornata dell’8 marzo, Ema, che era parte della giuria del San Marino Song Contest, ha condiviso un messaggio su X per ribattere alle accuse di essere una raccomandata, termine che le viene ripetutamente attribuito da alcuni utenti. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Ema Stokholma: una carriera in continua ascesa

Ema Stokholma è un volto noto, sia nel mondo della televisione che in quello della radio. Molto presente negli ultimi mesi su diverse piattaforme, oltre a essere impegnata quotidianamente con “Radio 2 Social Club” su Rai Radio 2, la conduttrice ha preso parte alla terza stagione di “Vita da Carlo” su Paramount+, ha contribuito al “DopoFestival” di Sanremo e, nel 2024, ha fatto parte della giuria di “Sanremo Giovani“.

Non sorprende quindi che la sua presenza in televisione sia stata notata da molti, ma questo non ha impedito a qualcuno di accusarla di aver ottenuto questi ruoli grazie a favori.

Ma la speaker non è “rimasta a guardare” e ha deciso di rispondere a tono agli haters con un post pubblicato su X.

Il giorno che dopo che mi avrete detto che sono raccomandata mi dite anche da chi vi regalo casa mia. Giuro. È posizionata bene, pensateci. — ema stokholma (@emastokholma) March 9, 2025

La risposta di Ema Stokholma agli haters: “Mi dite da chi?”

Sul suo profilo X, Ema ha risposto con ironia a chi l’accusava di essere raccomandata, scrivendo: “Il giorno che, dopo che mi avrete detto che sono raccomandata, mi dite anche da chi, vi regalo casa mia. Giuro. È posizionata bene, pensateci“.

La risposta non si è fatta attendere e ha suscitato reazioni da parte dei suoi follower, alcuni dei quali hanno continuato a criticare la sua apparizione continua in televisione.

Una delle risposte più critiche ha sostenuto che, visti i tanti impegni televisivi di Ema, sarebbe il caso di rifiutare qualche proposta. Ema, visibilmente irritata, ha replicato con un messaggio chiaro: “Il fatto che io lavori 9 ore al giorno non significa che sia raccomandata“. La conduttrice ha quindi rimarcato che il suo successo è frutto del duro lavoro e della dedizione, non di favori o raccomandazioni.