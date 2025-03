Simon Fisher-Becker, noto per Harry Potter e Doctor Who, è morto a 63 anni. La triste notizia condivisa dal suo compagno.

Il 9 marzo 2025, Simon Fisher-Becker, noto attore britannico, è scomparso all’età di 63 anni. La triste notizia è stata annunciata dal suo compagno, Anthony Dugdale, attraverso i social media.

L’attore, noto anche per i ruoli in serie famose come Harry Potter e Doctor Who, è diventato negli anni una figura importante del cinema britannico. Ma scopriamo tutti i dettagli della triste notizia.

Simon Fisher-Becker: la vita e la carriera

L’annuncio della morte dell’attore ha spezzato il cuore dei suoi fan.

Fisher-Becker, che si era legato al compagno Dugdale nel 2006, aveva conquistato il cuore di milioni di fan grazie ai suoi ruoli memorabili in saghe di culto come Harry Potter e Doctor Who. La sua morte è stata confermata anche dal suo agente, Kim Barry, della Jaffrey Management.

Simon Fisher-Becker ha interpretato uno dei personaggi più amati dell’universo di Harry Potter: il Frate Grasso (Fat Friar). Il suo personaggio era il fantasma della Casa di Tassorosso alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, un mago gentile e benvoluto.

Altri ruoli di successo: da Doctor Who a Les Misérables

Oltre al ruolo in Harry Potter, Fisher-Becker è stato un volto noto nella televisione britannica. Ha interpretato Tony Fazackerley in Puppy Love della BBC e Dorium Maldovar nella serie sci-fi Doctor Who. Quest’ultimo ruolo lo ha visto nei panni di un mercante nero intergalattico, in un episodio che lo ha reso particolarmente apprezzato dai fan della saga. Ha anche avuto un piccolo ruolo nel film Les Misérables del 2012 diretto da Tom Hooper.

Nel marzo 2009, l’attore fu vittima di una brutale aggressione da parte di tre giovani presso un distributore di benzina. L’incidente gli causò gravi lesioni permanenti alla colonna vertebrale e alla rotula, che lo costrinsero a utilizzare un bastone per aiutarsi nei movimenti. Nonostante la difficile esperienza, Fisher-Becker ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo.