Belen Rodriguez rivela perché suo figlio Santiago non appare più su Instagram e parla della sua vita privata.

Belen Rodriguez, la showgirl argentina che ha conquistato il pubblico italiano, ha rivelato un’importante decisione riguardo alla presenza di suo figlio Santiago sui social. In una lunga intervista rilasciata a La Repubblica, Belen ha spiegato perché il primogenito, avuto dall’ex marito Stefano De Martino, non appare più regolarmente sul suo profilo Instagram. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Belen Rodriguez rivela la richiesta di Santiago

La decisione di limitare la visibilità di Santiago sui social media è stata presa su richiesta diretta del ragazzo.

Belen ha spiegato: “Mio figlio mi ha chiesto di non postarlo più“. Una richiesta che, nonostante la grande popolarità della famiglia, è stata rispettata dalla showgirl. La situazione è cambiata in alcuni momenti, ma la privacy di Santiago sembra essere diventata una priorità per Belen.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

Nel corso dell’intervista, Belen ha anche discusso del tema del controllo sui social. Ha sottolineato che oggi c’è molta libertà online, ma manca una regolamentazione che possa tutelare gli adolescenti dai pericoli della rete.

La richiesta di Santiago ha fatto riflettere Belen su come i commenti sui social possano influenzare la vita di una persona, soprattutto quella di un adolescente.

I momenti difficili di Belen

Belen ha parlato anche della sua esperienza personale con i social e del dolore causato da insulti e critiche. L’argentina ha ammesso di aver dovuto affrontare momenti difficili, dove la pressione pubblica è stata insostenibile, arrivando a cambiare il numero di telefono per uno stalker.

La decisione di ritirarsi dai riflettori è stata vitale per la sua salute mentale, ma nonostante questo, il gossip ha continuato a seguirla.

Oggi Belen è diventata più riservata, soprattutto riguardo alla sua vita privata. In questa fase della sua vita, la showgirl si è dichiarata single e ha parlato della sua voglia di incontrare un uomo più maturo e sensibile, capace di comprendere le sue fragilità.

“Vorrei incontrare un uomo più serio, più grande, che non entri in competizione” ha dichiarato Belen, che desidera abbandonare le dinamiche tossiche e costruire una relazione sana e consapevole.