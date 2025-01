Belen Rodriguez torna a parlare della rottura con Stefano De Martino nel suo nuovo programma su Real Time: le sue parole.

Nel corso della seconda puntata del nuovo programma di Real Time, Amore alla prova – La crisi del settimo anno, Belen Rodriguez ha catturato l’attenzione del pubblico con una frase che molti hanno interpretato come una provocazione nei confronti del suo ex marito, Stefano De Martino. Nel corso della puntata, infatti, la conduttrice televisiva ha rivelato nuovi dettagli inaspettati sulla rottura dall’ex, raccontando uno dei momenti più difficili che ha affrontato nella sua vita. Scopriamo che cosa ha detto.

Belen Rodriguez: la frase che ha scatenato il dibattito

Durante una conversazione con una delle partecipanti del programma, la showgirl argentina ha condiviso un episodio personale: “Non fare come me che sono rimasta chiusa in casa a letto per mesi. Piangi, soffri, capisci e agisci. Tira fuori le unghie e i denti da leonessa“.

Le parole di Belen hanno immediatamente sollevato discussioni online, portando il pubblico a collegare il riferimento alla difficile separazione con De Martino.

Belen Rodriguez

Solo lo scorso anno, in un’intervista a Domenica In, la showgirl aveva raccontato il difficile periodo successivo alla fine del matrimonio, confessando di essersi ritrovata in un momento di profonda crisi emotiva.

La conduttrice ha anche rivelato: “Non mi alzavo più, non aprivo le finestre. Aprirle non è stato facile, in una stanza con tanti pianti, tante delusioni. Ma la luce piano piano è tornata“.

Il successo di Belen e Stefano in tv

Mentre Belen è tornata ufficialmente in televisione con il nuovo programma su Real Time, Stefano De Martino continua a riscuotere grande successo con il format di Rai 1, Affari Tuoi, che sta registrando ascolti da record.

Oggi, nonostante le loro strade si siano separate, l’ex coppia mantiene oggi un rapporto civile, anche se la possibilità di un ritorno di fiamma sembra essere esclusa dallo stesso De Martino.