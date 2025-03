Che fine ha fatto Lamberto Sposini? Dopo l’emorragia cerebrale, l’ex volto del TG5 ha lasciato la TV. Ecco dove vive oggi e chi si prende cura di lui.

Sono passati più di dieci anni da quando Lamberto Sposini è scomparso dalla televisione, lasciando un grande vuoto nel mondo del giornalismo. Dopo essere stato uno dei volti più autorevoli del TG5 e de La vita in diretta, una grave malattia ha stravolto la sua vita e lo ha costretto a ritirarsi dalle scene. Ma che fine ha fatto oggi l’ex conduttore? Dove vive e chi si prende cura di lui?

Il dramma che lo ha costretto a lasciare la TV

Lamberto Sposini, nato nel 1958, ha iniziato la sua carriera in Rai nel 1979, diventando poi uno dei giornalisti più apprezzati della televisione italiana. Nel 1992 è stato tra i fondatori del TG5, lavorando con nomi come Enrico Mentana, Cesara Buonamici, Cristina Parodi e Clemente Mimun.

Il 29 aprile 2011, come riportato da Il Sussidiario, la sua carriera si è interrotta bruscamente. Poco prima di andare in onda con La vita in diretta, è stato colpito da un’improvvisa emorragia cerebrale. Ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Purtroppo, le conseguenze dell’emorragia sono state pesanti: sembra abbia sviluppato afasia e agrafia, perdendo in parte la capacità di parlare e scrivere. A causa di queste difficoltà, aggravate da una caduta nel marzo 2015 che gli ha causato la frattura dell’omero, ha dovuto lasciare definitivamente il mondo della televisione.

Dove vive oggi Lamberto Sposini e chi si prende cura di lui

Oggi, scrivono diverse fonti online, Lamberto Sposini vive lontano dai riflettori in una casa alle porte di Milano. Nonostante gli sforzi per recuperare parte della sua autonomia, necessita ancora di assistenza quotidiana.

Ad aiutarlo ci sarebbe una persona che si occupa di lui, ma il sostegno più grande arriva dalla sua famiglia. L’ex moglie Sabina Donadio – nonostante la separazione – gli è rimasta accanto, così come le due figlie, Francesca e Matilde.

L’ex conduttore ha scelto di mantenere un profilo molto riservato: il suo account Instagram è blindato e di lui si hanno poche notizie. Tuttavia, i colleghi non lo hanno dimenticato. Enrico Mentana, in diverse occasioni, ha ricordato con affetto l’amico e collega, sottolineando quanto fosse stimato nel mondo del giornalismo.