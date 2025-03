Valerio Scanu rivolge una dura critica a Tony Effe per la sua performance a Sanremo 2025: “Non sa cantare, nemmeno con l’autotune”.

Valerio Scanu, famoso cantante e vincitore del Festival di Sanremo 2010, nell’ultimo periodo si è scagliato contro il settore musicale e dell’intrattenimento. Ma le ultime dichiarazioni hanno fatto nuovamente discutere.

Di recente, infatti, il cantante ha espresso una dura opinione sull’esibizione di Tony Effe durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo 2025. Ospite del programma Maschio Selvaggio su Rai Radio 2, il cantante ha commentato senza giri di parole la performance di Tony Effe, che si è classificato 25esimo con il brano Damme na’ mano. Scopriamo che cosa ha detto.

Il parere di Valerio Scanu su Tony Effe

Durante la trasmissione, Valerio Scanu ha dichiarato che Tony Effe non possiede le qualità vocali necessarie per affrontare un palco importante come quello di Sanremo.

“Tony Effe non sa cantare, non è intonato per niente” ha esordito Scanu, sottolineando che la sua performance non gli è sembrata all’altezza, nonostante l’uso dell’autotune.

Tony Effe – www.donnaglamour.it

“Nemmeno uno strumento potente come l’autotune è riuscito a intonare la sua voce” ha aggiunto, lanciando una stoccata al cantante romano.

Ma non è finita qui. Infatti, l’attore ha anche rivelato cosa pensa realmente del cantante romano.

La simpatia di Valerio Scanu per Tony Effe

Nonostante le dure parole, Valerio Scanu ha affermato che il suo giudizio è espresso “Con la massima simpatia” nei confronti di Tony Effe.

La sua critica non è quindi motivata da un disprezzo personale, come dichiara il cantante, ma da una valutazione oggettiva sulla qualità vocale del collega.

“Non stiamo scoprendo l’America” ha detto Scanu, riferendosi al fatto che non è certo una novità che alcuni artisti, pur avendo un buon impatto mediatico, non abbiano il talento vocale per esibirsi al meglio in un concorso prestigioso come Sanremo. “Andare a Sanremo senza saper cantare? Beh, ve ne sono davvero tanti. Il più emblematico, ma questo lo sa anche lui, è Tony Effe” ha dichiarato.