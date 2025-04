L’ira di Barbara D’Urso in diretta: una lite che ha lasciato il segno. Ecco le immagini di quell’episodio ormai iconico.

Nei giorni scorsi, Barbara D’Urso è tornata a far parlare di sé per una foto diventata virale, ma l’ex regina del pomeridiano di Mediaset è sempre stata nota per i suoi colpi di scena. Uno, tra i tanti nella lunga carriera, è una famosa lite avvenuta a “Live – Non è la D’Urso“. Ecco le immagini passate alla storia.

La rabbia di Barbara D’urso: lo scontro inaspettato

Tutto ha preso una piega inattesa, nel lontano 2019, quando Marco Columbro, ospite della puntata come riportato da Today, ha reagito con forte irritazione a una clip che riportava titoli di giornali su presunti debiti e la vendita della sua casa a Berlusconi per sanarli. La furia di Columbro è esplosa in diretta: “Questo è gossip la verità è un’altra cosa. Non ho intenzione di fare una trasmissione sulla mia pelle, il gossip non mi interessa ma forse a te si“. La conduttrice, da prima incredula, ha risposto a tono: “Secondo te io voglio fare una trasmissione sulla tua pelle?“.

L’escalation in diretta tv: le immagini

Da brava padrona di casa, Barbara D’Urso ha ricercato di calmare i toni. Ma Marco Columbro ha continuato, minacciando di lasciare lo studio: “Non sono venuto a raccontare i fatti miei davanti a tutti (…) il tema è ‘cambio vita’, senno’ mi alzo e me ne vado“. A questo punto, la conduttrice ha replicato furiosa: “Hai cambiato vita ma anche il cervello da quando ti conosco io, sono stata carina e ti ho fatto venire proprio per smentire le stronz… che scrivono molti giornali su di te e invece di essermi grato mi attacchi pure“.

L’attore e conduttore televisivo ha perso definitivamente le staffe, affermando: “Io non devo smentire nulla! Oh, basta! O vengo lì e ti strappo il vestito“. Con l’aiuto degli altri ospiti, la calma tornò gradualmente e Barbara D’Urso, con una finta indifferenza, continuò: “Cerco di mantenere il sorriso, non vi accavallate, prima che mi faccia girare le scatole anche io!“.

Ecco, a seguire, le immagini della famosa lite in tv: