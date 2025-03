“Magico”: Barbara D’Urso virale per la foto con Jovanotti

Momento speciale per Barbara D’Urso che ha condiviso alcune foto in compagnia del famoso cantante Jovanotti durante il suo concerto.

Dopo la promessa sul ritorno in televisione, Barbara D’Urso è tornata a far parlare di sé. Questa volta “solo” per una serie di foto diventate presto virali che la ritraggono in compagnia del mitico Jovanotti. Infatti, durante il recente concerto dell’artista al Forum di Assago, il pubblico ha assistito ad una sorpresa speciale: la presenza inaspettata di Carmelita tra gli spettatori.

Barbara D’Urso al concerto di Jovanotti

Durante il recente concerto di Jovanotti al Forum di Assago, il pubblico ha avuto modo di scoprire che tra il pubblico vi era una presenza speciale: quella di Barbara D’Urso tra gli spettatori. Infatti, la celebre conduttrice televisiva ha voluto partecipare all’evento per sostenere l’amico di lunga data e immergersi nell’energia travolgente del PalaJova 2025.

Barbara D’Urso – www.donnaglamour.it

Il concerto, parte del tour che segna il ritorno di Jovanotti nei palazzetti dopo sette anni, è stato caratterizzato da un’esplosione di colori, musica e vitalità. Un vero e proprio successo che Jovanotti ha condiviso con tutti i suoi fan e ammiratori, compresa, appunto Carmelita che, probabilmente prima dell’evento, lo ha incontrato nel backstage.

Le foto virali e la dedica

Come detto, la D’Urso ha voluto immortalare il momento del concerto di Jovanotti e anche gli istanti relativi al loro incontro avvenuto, presumibilmente, prima del live. “Questo ragazzo è magico! Grazie Lorenzo per l’amore… l’emozione e l’energia che ci metti… Nonostante tutto! #colcuore. Davvero”, ha scritto la donna accompagnando le sue parole in un post alle foto e ad alcuni filmati della serata che vedono Jovanotti protagonista ma anche lei visibilmente contenta ed emozionata per l’atmosfera. “Unici”, “Jova una garanzia sempre”, si legge tra i commenti al messaggio della conduttrice. “Ti sei scatenata Barbara vero? Merito di Lorenzo”, ha detto ancora qualcuno.