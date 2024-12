Pizzicata da Valerio Staffelli e Striscia la Notizia, Barbara D’Urso ha parlato del suo ritorno in tv e anche degli ascolti di Pomeriggio 5.

Non la si vede da diverso tempo in televisione, al netto di una apparizione su Rai 1 come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle con Milly Carlucci. Stiamo parlando di Barbara D’Urso che, proprio per via della sua “assenza” dal piccolo schermo, ha ricevuto da parte di Striscia la Notizia l’ennesimo Tapiro d’Oro della sua carriera…

Barbara D’Urso: il Tapiro e il ritorno in tv

Nelle scorse ore, il noto inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha raggiunto Barbara D’Urso per consegnarle il famosissimo premio del tg satirico.

Per la verità, era stata la stessa conduttrice, qualche giorno fa, ad anticipare quanto i telespettatori hanno potuto vedere nel servizio andato in onda nelle scorse ore, comunicando appunto di aver ricevuto il suo 14esimo Tapiro…

Barbara D’Urso

Ad ogni modo, la conduttrice ha ricevuto il premio per via della sua assenza dal piccolo schermo da diverso tempo ma, ricevendo il Tapiro, ha voluto fare a modo suo una promessa: “Le ‘luci della D’Urso’ le ho inventate io, ora ce le hanno tutti”, ha esordito facendo riferimento all’illuminazione che spesso la accompagnava durante le sue trasmissioni.

E ancora: “Quando tornerò in TV – perché tornerò prima o poi – dovrò triplicarle”, ha detto con grande ironia ma anche facendo, di fatto, una promessa sul suo ritorno sul piccolo schermo.

Il commento su Pomeriggio 5 e Myrta Merlino

Durante la consegna del Tapiro d’Oro, la presentatrice non si è fatta mancare anche alcuni passaggi in merito a Pomeriggio 5 e in generale al mondo della televisione.

A quanto pare, la D’Urso ha chiarito di non guardare la versione attuale della sua ex trasmissione ora condotta da Myrta Merlino: “La tv non la guardavo prima e ora ancora meno, perché non ho tempo”, ha detto con una nota pungente che per molti è stata una frecciatina a chi ha preso il suo posto su Canale 5 in Mediaset.