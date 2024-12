Torna a parlare Guillermo Mariotto e lo fa anche sul caso di presunte molestie. Poi con Striscia la Notizia… scoppia il caos.

È stato al centro di un vero e proprio caso durante le ultime puntate di Ballando con le Stelle ma adesso ha l’intenzione di fare chiarezza una volta per tutte. Stiamo parlando di Guillermo Mariotto, assente alla finalissima del programma di Rai 1 con Milly Carlucci per un infortunio ma soprattutto protagonista, in negativo, di una presunta situazione di molestie ai danni di un ballerino. Non solo. L’uomo ha dato vita ad un accesso botta e risposta con Striscia la Notizia…

Mariotto, il caso molestie e le accuse a Striscia

Intervistato da Diva e Donna, Guillermo Mariotto ha voluto fare chiarezza sulle diverse questioni che lo hanno riguardato da vicino: dall’assenza alla finalissima di questa edizione 2024 di Ballando con le Stelle, fino al caso delle presunte molestie ad un ballerino oltre che la querelle con Striscia la Notizia dopo la consegna del Tapiro d’Oro.

Proprio sul tema più difficile da affrontare, quello delle presunte molestie, con una mano che si è avvicinata alle parti intime di un danzatore nel tentativo di rialzarsi da terra, Mariotto ha spiegato: “Ma quali molestie, è stato un incidente, un caso, neanche me ne sono accorto”.

Parlando, invece, del Tapiro d’Oro ricevuto da Striscia, il giudice di Ballando ha detto: “Sono salito sul pulmino che era venuto a prendermi, ho chiuso la portiera e, in quel momento, Staffelli ha lanciato il Tapiro, che si è distrutto. Ma non l’ho distrutto io. Staffelli è stato maleducato e insolente”.

La lettera di Striscia la Notizia

Proprio le parole su Staffelli hanno portato il tg satirico a prendere una netta posizione con tanto di lettera verso Mariotto inviata a Dagospia. “I fatti non sono andati come il fumantino giudice di Ballando con le stelle vuole farvi credere. Ha dato del ‘Maleducato e insolente’ a Valerio Staffelli. Casomai è il contrario. Come si può vedere dal servizio […]”.

E ancora sulla rottura del Tapiro: “[…] L’inviato ha poi tentato di consegnare educatamente il Tapiro a Mariotto, mentre saliva in macchina, ma il giudice di Ballando gli ha chiuso la portiera in faccia rompendo il ‘premio’. Inoltre, Mariotto sostiene di essere arrivato in sedia a rotelle per via di una ‘tremenda sciatica’. Eppure, all’aeroporto di Fiumicino, vedendo Staffelli, è balzato in piedi come un miracolato. In un’altra occasione, uscendo dagli studi di Ballando, si è dileguato montando in sella a uno scooter. Impresa ardua per uno con una sciatica così dolorosa da costringerlo in carrozzina…”.