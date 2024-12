Alcuni scatti delle feste di Natale da parte di Diletta Leotta sono stati oggetto di critiche da parte degli haters. Tutta colpa del lato B della conduttrice…

Diletta Leotta, una delle conduttrici televisive più seguite e apprezzate d’Italia, ha condiviso su Instagram alcuni scatti del suo Natale in famiglia. Le foto, che la ritraggono serena e sorridente tra i suoi cari, in particolare con il marito Karius e la piccola figlia Aria, hanno subito catturato l’attenzione dei fan. Il motivo? Alcuni presunti ritocchi fotografici al lato B della presentatrice…

Diletta Leotta, la foto della bufera

A Natale siamo tutti più buoni ma gli haters non si prendono mai una pausa, neppure durante le festività. Ecco quindi Diletta Leotta trovarsi a dover far fronte a qualche critica di troppo per via delle foto pubblicate che la vedono protagonista insieme al resto della famiglia.

Diletta Leotta

La presentatrice si è mostrata in un’atmosfera intima e calorosa, indossando un outfit casual ma elegante, perfettamente in linea con il mood delle festività. Tuttavia, accanto agli apprezzamenti per il suo look e per il messaggio affettuoso dedicato alla famiglia, non sono mancate critiche da parte degli immancabili haters.

La ragione riguarda il suo fondoschiena che sarebbe stato “gonfiato” in modo sproporzionato…

Le critiche social

Al centro delle polemiche si trovano alcune foto che, secondo alcuni utenti, mostrerebbero evidenti ritocchi. In particolare, è stata la seconda immagine del post Instagram a scatenare commenti pungenti. Diversi haters hanno evidenziato presunte sproporzioni nel corpo della conduttrice, con accuse di modifiche mal realizzate. Tra i commenti più diffusi spicca: “Nella foto 2 il sedere è 3 volte il punto vita e la coscia 2 volte, ma se volete ritoccare le foto almeno fatelo con criterio”.

Non è la prima volta che la bella Diletta viene bersagliata sui social per il suo aspetto fisico. Nonostante ciò, la conduttrice raramente risponde a queste critiche, preferendo concentrarsi sulla propria carriera e sulla sua vita privata. Anche in questa occasione, la sua eleganza e il suo silenzio sembrano essere la miglior risposta alle polemiche.