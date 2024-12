Il mondo del cinema piange la morte del famoso giovane attore protagonista in Baby Driver. Addio a Hudson Meek a soli 16 anni.

Sono ore di sgomento nel mondo del cinema per la tragedia che ha visto perdere la vita a Hudson Meek, attore adolescente apparso nel film del regista Edgar Wright ‘Baby Driver – Il genio della fuga’. Il ragazzo, infatti, è morto a soli 16 anni tra la serata di sabato 21 dicembre e domenica 22 in Alabama dopo essere caduto da un’auto in movimento.

Cinema in lutto: morto l’attore Hudson Meek

È morto Hudson Meek, l’attore aveva solo sedici anni ed era noto per avere partecipato al film ‘Baby Driver – Il genio della fuga’, diretto da Edgar Wright. Secondo quanto si apprende da diversi media, il giovane ragazzo sarebbe morto a causa delle ferite riportate dopo essere caduto da un veicolo in movimento.

Secondo le ricostruzioni riprese anche da Variety, il giovane sarebbe stato trasportato in ospedale a seguito dell’accaduto, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. Il sedicenne è morto nella notte tra sabato 21 dicembre e domenica 22 ma la notizia si è diffusa solamente in queste ore.

Al momento le forze dell’ordine stanno indagando per definire le esatte circostanze della morte. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o se ci possano essere state situazioni sinistre.

La carriera

Nel corso della sua carriera, Hudson Meek ha avuto diversi ruoli da giovane attore. Il ragazzo era considerato un potenziale prodigio. L’interpretazione più importante tra i vari film d’azione a cui ha preso parte, indubbiamente quello del 2017 ‘Baby Driver’ nel quale ha interpretato una versione giovane del protagonista Baby (Ansel Elgort), un autista professionista in fuga con la passione per la musica.

Tra i vari ruoli avuti in altre operare, si ricorda Meek in film e serie tv come ‘MacGyver’, ‘Genius’, ‘Found’, ‘Legacies’, ’90 Minute’, ‘The List’ e ‘The Santa Con’.