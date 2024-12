Un riassunto degli ultimi momenti vissuti in un video davvero molto particolare: Chiara Ferragni emoziona e si emoziona sui social.

Si avvicina la fine dell’anno e come capita a tutti, è tempo di bilanci. Anche Chiara Ferragni ha voluto riassumere il suo ultimo movimentato periodo e lo ha fatto con un video social condiviso sui propri profilo con tanto di riferimenti ai vari momenti complessi vissuti e, si spera per lei, superati: dal caso Pandoro gate fino alla separazione da Fedez…

Chiara Ferragni, il saluto social al 2024

Nelle scorse ore Chiara Ferragni ha voluto fare una sorta di bilancio del suo ultimo anno, il 2024. Un periodo certamente non felicissimo che l’ha vista protagonisti di questioni molto delicate a livello professionale ma anche personale. L’imprenditrice digitale ha voluto ricordare con un video pubblicato su Instagram tutti o quasi i momenti, alti e bassi, e non sono mancate le lacrime…

Chiara Ferragni

Nel filmato in questione, accompagnato da una didascalia “Bye 2024. Thanks for all the learning and for making me who I am today”, ovvero “Ciao 2024. Grazie per tutto quello che mi hai insegnato e per avermi reso quello che sono oggi”, la Ferragni ha fatto vedere ai suoi fan molti dei momenti vissuti.

In alcune parti del video, si sente una voce narrante in inglese, non quella di Chiara, che dice: “Non ti odio 2024, ma sei stato un anno difficile”. E ancora: “Pieno di sfide, cambiamenti e insegnamenti. Mi hai mostrato che la vita può cambiare in un batter d’occhio e mi hai insegnato a fidarmi di più di me stesso […]”. Nelle immagini, ecco la Ferragni in lacrime, probabilmente nelle fasi legate alla separazione da Fedez o in quelle delicate dal punto di vista professionale.

Il sostegno di mamma Marina Di Guardo

Le immagini hanno scatenato tantissimi commenti per la donna tra cui spicca quello di grande affetto e sostegno di sua madre, Marina Di Guardo.

La donna, infatti, ha scritto alla figlia: “Hai scoperto la tua forza, la tua incredibile resilienza. Non sai quanto ti ammiri. Amore, don’t stop believin’ Hold on to that feelin’ come dicono le parole della canzone dei Journey, una delle mie preferite”.