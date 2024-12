Caso Tony Effe-Capodanno, colpo di scena: inatteso commento di Fedez

Dopo il caso Tony Effe-Capodanno con tanto di esclusione del rapper dal concertone, ecco il commento di Fedez sulla vicenda.

Tutto ci si poteva attende ma non che sul caso Tony Effe-Capodanno potesse arrivare il commento “di difesa” di… Fedez. Ebbene sì, perché dopo l’esclusione dell’artista dall’evento di fine anno a Roma per decisione del sindaco della Capitale, ecco Federico Lucia intervenire e dire la sua nel corso dell’ultima puntata pubblicata del suo Pulp podcast.

Fedez sta con Tony Effe sul caso Capodanno

Dopo l’esclusione di Tony Effe dal concerto di Capodanno a Roma sono stati tanti gli artisti a voler dire la propria sulla vicenda. Tanti colleghi del rapper sono intervenuti a difesa del giovane cantante e anche Fedez, in modo totalmente inatteso visti i trascorsi con l’interessato, ha voluto commentare il tutto.

Fedez

Nel corso del suo Pulp podcast, Federico Lucia ha spezzato una lancia in favore di Effe con il quale, solamente pochi mesi fa, aveva invece dato vita ad una serie di famosi “dissing” senza esclusione di colpi.

Le parole in difesa di Tony Effe

Commentando il caso Capodanno nel corso dell’ultima puntata del suo Pulp podcast, Fedez ha detto che nella vicenda, a farci una brutta figura è stato, di fatto, il comune di Roma e il suo sindaco.

In questa circastanza, infatti, Federico ha difeso la posizione di Tony Effe: “Come la roba di Tony Effe. Adesso spezzo una lancia a favore di una persona che non mi sta per un c***o simpatica”, ha esordito il rapper.

E poi ecco la spiegazione: “Ma il comune di Roma che chiama Tony Effe a cantare e dopo 10 minuti dice ‘Ah no ci ho ripensato’… cioè raga, ma non cagate il c***o. Non me ne frega un c***o di vedere Tony Effe cantare, però non ha senso dai“, ha concluso Fedez schierandosi in questo caso con il suo amico/nemico.