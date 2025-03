Carmen Russo torna in tv e ammette il sogno Ballando con le Stelle

Sarà tra le protagoniste del nuovo programma televisivo di Carlo Conti: Carmen Russo è prontissima e guarda anche al futuro.

Dopo le recenti scintille a distanza con Luciana Littizzetto, Carmen Russo è stato di nuovo protagonista in una bella intervista a La Stampa a margine del ritorno in tv nella trasmissione con Carlo Conti, ‘Ne vedremo delle belle’. La ballerina e showgirl ha raccontato alcuni aspetti della sua vita privata e lavorativa soffermandosi anche sul sogno di prendere parte a Ballando con le Stelle con Milly Carlucci.

Carmen Russo in tv con Carlo Conti

Tra i primi passaggi dell’intervista rilasciata a La Stampa, Carmen Russo ha prima di tutto voluto sottolineare la sua gioia nel poter tornare protagonista in uno show televisivo sulla Rai. “È un’emozione stupenda tornare in sala prove. Con questo show vorrei poter dimostrare che, anche dopo 60 anni, una persona può dare ancora molto in ambito artistico. Non esistono date di scadenza in tv”, ha detto.

Carmen Russo – www.donnaglamour.it

La Russo quindi è prontissima allo show in partenza sabato 22 marzo, in prima serata su Rai 1, dal titolo ‘Ne vedremo delle belle’, in cui dieci showgirl affronteranno prove di canto, ballo, musical, interviste e tanto altro. Oltre a lei, nel cast ci saranno anche Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati e Adriana Volpe.

La bufala nella vita privata e il sogno Ballando

Tra i vari passaggi dell’intervista a La Stampa, anche quello di carattere privato in merito al presunto flirt con Alain Delon: “È una bufala, esattamente come il presunto flirt con Stefano De Martino. Ma stavo dicendo: con l’industria dei format, la tv è cambiata, non c’è più la cura artigianale di una volta. In Spagna l’offerta è forse un po’ meno urlata, anche per questo faccio diverse cose lì: di recente sono stata ‘Bailerina per una noche’ nell’omologo spagnolo di Ballando con le stelle, mi sono divertita molto”.

Proprio questa apparizione nella trasmissione spagnola ha dato uno spunto alla Russo: “In 40 anni di carriera non ho mai fatto nulla con Milly Carlucci: non so perché. Peccato perché accetterei subito Ballando con le stelle”. Una sorta di appello per la donna che, ora, sogna una chiamata dalla conduttrice…