Helena Prestes lasciata da Javier: cosa è successo al GF

Colpo di scena al Grande Fratello nel rapporto tra Helena Prestes e Javier Martinez. I due non sarebbero più una coppia.

Le dinamiche del Grande Fratello cambiano di ora in ora. La novità riguarda la coppia Helena Prestes-Javier Martinez che sarebbe “scoppiata”. Stando alle parole dei due protagonisti, infatti, alcuni atteggiamenti e comportamenti avrebbero cambiato le cose e anche i sentimenti che fino a poco tempo fa i due sembravano provare l’uno per l’altra. Per la modella si tratta di un periodo no considerando anche il recente sfogo riguardante sua madre.

Helena Prestes lasciata da Javier Martinez

Sembrano esserci novità non troppo esaltanti per la coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez. Infatti, l’uomo ha voluto fare chiarezza nel loro rapporto sottolineando come alcuni atteggiamenti e comportamenti della modella lo avrebbero portato a riflettere e giungere alla conclusione di volersi un po’ staccare.

Helena Prestes – www.donnaglamour.it

Sebbene non abbiano utilizzato termini specifici, pare proprio che la coppia si sia lasciata. Almeno per ora. “Io mi voglio staccare un pochettino, lo sai questo? Fai gli scherzi con lui e poi non me lo vuoi dire perché hai paura che io la prenda male”, ha detto Martinez chiamando in causa Lorenzo Spolverato e gli atteggiamenti di Helena. “Tu parli tanto di Zeudi e dici che è lei la confusa, ma secondo me anche tu sei un po’ confusa, quindi stai da sola e vedi dove vuoi andare”.

La “difesa” di Helena

I dubbi di Martinez fanno riferimento, come detto, ad alcuni atteggiamenti della Prestes con Spolverato. La donna, però, dal canto suo ha provato a difendersi: “Non ho mai negato che mi sta simpatico, ma è stato cattivo. Io voglio solo baciarti e stare con te. Hai tutto il diritto di essere geloso. Riesci a vedere solo la tua gelosia”.

Al netto di questo, Javier ha spiegato ancora: “I tuoi occhi non mentono“. Sarà uno stop definitivo alla loro storia o solo momentaneo? Staremo a vedere.