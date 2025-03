Giorgia Meloni: le chat con le mamme e la reazione della figlia alla separazione con Giambruno

Il racconto di Giorgia Meloni su come riesca ad essere una mamma presente per Ginevra nonostante i tanti impegni da Premier italiana.

La scorsa estate c’erano stati rumors di un possibile ritorno di fiamma tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. Al momento, però, niente di tutto questo. La Premier italiana conduce la sua vita e il giornalista fa lo stesso. Il fattore comune, però, importantissimo, resta la figlia Ginevra di cui la Presidente del Consiglio ha parlato in una bella intervista al Settimanale Chi.

Giorgia Meloni: madre presente per Ginevra

Nel corso di una bella intervista a Chi, Giorgia Meloni, ma anche sua sorella Arianna, è stata protagonista di alcuni passaggi inediti rispetto alle notizie che, di solito, la riguardano. La Premier italiana, infatti, ha parlato della sua famiglia e di come riesca ad essere presente nella vita di sua figlia nonostante i numerosi impegni.

Giorgia Meloni Andrea Giambruno – www.donnaglamour.it

“Anche io scrivo sulla chat delle mamme della scuola”, ha detto la Premier. È utilissima soprattutto per me che sono presa da milioni di cose. Sono loro, le altre mamme, a ricordarmi tutto”, ha detto ancora. E poi: “Riesco grazie alla chat a intervenire tempestivamente in merito ai problemi della classe di Ginevra, anche quando sono lontana o in viaggio”.

La reazione di Ginevra alla separazione da Giambruno

Le parole sulle chat con le altre madri delle compagne di classe di Ginevra fanno seguito a quelle rilasciate tempo fa sempre a Chi in merito a come la figlia abbia reagito alla separazione tra la mamma e il papà, Andrea Giambruno appunto. In quella occasione, la Meloni aveva spiegato: “Quando con Andrea ci siamo separati non è stato facile neanche per Ginevra, ovviamente. È legatissima a entrambi. Con noi a lungo ha fatto finta di nulla, ma io so che piangeva quando non la vedevamo. Mi ha fatto venire il cuore come una nocciolina”.