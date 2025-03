Amedeo Goria: “Maria Teresa Ruta l’ha fatto 14 volte con il suo uomo. Con me…”

Curiose affermazioni di Amedeo Goria sulla sua ex moglie Maria Teresa Ruta. Non mancano passaggi taglienti e piccanti sulla loro relazione.

Non sono nuovi a parole riguardo la loro relazione passata, tra retroscena intimi e molteplici tradimenti. Adesso, Amedeo Goria ha scelto una linea diversa rispetto all’ex moglie, Maria Teresa Ruta, optando per parlare non solo di questioni intime ma anche di un record speciale che, in realtà, sembra nascondere un significato molto dolce.

Amedeo Goria: le parole su Maria Teresa Ruta e il marito

Intervenuto a Nuovo Tv, come riportato da Leggo, Amedeo Goria ha parlato del suo rapporto, passato e anche attuale, con Maria Teresa Ruta. Il famoso giornalista e volto televisivo si è concentrato su alcune dichiarazioni del passato della donna che aveva raccontato come ci sia tanto feeling con il suo attuale marito, Roberto Zappulla.

Maria Teresa Ruta – www.donnaglamour.it

La Ruta, infatti, durante la sua partecipazione al Grande Fratello ha raccontato di aver un record di rapporti intimi con il marito pari a 14 volte in un giorno. Un qualcosa che ha generato in Goria una sorta di fastidio ma, allo stesso tempo, anche la consapevolezza di quello che in passato lui e la Ruta sono riusciti a creare.

Il record e l’orgoglio

“Con Roberto avrà pure fatto l’amore quattordici volte in un giorno, ma con me ha fatto il record di due figli meravigliosi”, ha raccontato Goria. “Maria Teresa, non posso dimenticarti, siamo una grande famiglia unita. Non puoi negarlo!”, ha detto ancora a Nuovo Tv rivolgendosi direttamente alla sua ex moglie.

E su Zappulla: “Io e Roberto siamo molto diversi. Lui è più pratico, io più sognatore. Poi lui è un uomo del Sud, che dimostra un attaccamento molto forte a Maria Teresa. L’atteggiamento di lei conferma che lui è geloso di tutti”.