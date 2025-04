Nuovo capitolo dello scontro a distanza tra Eleonora Abbagnato e Diletta Leotta. Il volto DAZN ha risposto durante la consegna del Tapiro di Striscia.

Le accuse, più volte ribadite, da parte di Eleonora Abbagnato a Diletta Leotta non sono certo passate inosservate. La donna aveva criticato il volto DAZN, probabilmente più per una questione di gelosia che per reali comportamenti della conduttrice sportiva, chiamando in causa anche suo marito, Federico Balzaretti. Ora, dopo il silenzio, la Leotta ha risposto ricevendo il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia.

Eleonora Abbagnato contro Diletta Leotta

A più riprese, Eleonora Abbagnato aveva mostrato della gelosia e anche una bella dose di fastidio verso Diletta Leotta per alcuni atteggiamenti verso suo marito, Federico Balzaretti, in occasione di alcuni momenti di lavoro per DAZN. La danzatrice aveva spiegato durante una puntata di ‘Obbligo o verità’ sulla Rai: “Quando mio marito lavorava in tv con una bella ragazza ero molto gelosa. Gli metteva il c**o in faccia“.

Diletta Leotta – www.donnaglamour.it

La Abbagnato, per la verità, non aveva fatto il nome della Leotta ma, stuzzicata dalla Marcuzzi e dal resto dei presenti in studio in quella occasione, aveva fatto intendere, ovviamente, che il rifermento fosse alla conduttrice DAZN: “Forse sì, forse no… Siete tutti innamorati di lei”.

Il Tapiro d’Oro alla Leotta: la replica

A distanza di qualche tempo, Diletta ha risposto alla Abbagnato. L’occasione è stata la consegna nei suoi confronti del Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia. “La malizia sta negli occhi di chi guarda“, ha detto con stile la Leotta rispedendo al mittente le accuse. E ancora: “Io ho sempre lavorato con grande professionalità e leggerezza, perché serve anche leggerezza”.

Successivamente il volto DAZN ha provato a mettere la parola fine alla vicenda invitando la Abbagnato e Balzaretti nel suo podcast ‘Mamma Dilettante’: “Così creiamo una bella rete tra donne. Dobbiamo essere empatiche e solidali tra di noi. Loro hanno una famiglia stupenda: non vedo l’ora di vederli e fare una bella intervista”.