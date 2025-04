Elisabetta Gregoraci si confessa in una lunga intervista, tra fame nervosa, solitudine e il legame con il figlio Nathan.

Elisabetta Gregoraci si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, dove ha rivelato uno dei momenti più complessi della sua vita. La showgirl calabrese ha parlato della solitudine, della maternità e di come ha affrontato la fame nervosa, una condizione spesso legata alle emozioni più profonde. Ma scopriamo tutti i dettagli delle sue rivelazioni.

Elisabetta Gregoraci confessa: “Mi manca ogni giorno”

“La vita mi ha tolto tutto insieme” ha rivelato Gregoraci. Un amore finito, un lavoro che cambia, e soprattutto la crescita del figlio Nathan Falco, avuto con l’imprenditore Flavio Briatore. Il ragazzo, oggi quindicenne, si è trasferito in Svizzera per frequentare una prestigiosa scuola, segnando una nuova fase nella vita di Elisabetta.

Il legame tra Elisabetta Gregoraci e suo figlio Nathan è sempre stato profondo. Oggi, però, la distanza pesa. “Avere un figlio adolescente è un’avventura. Ieri eri il suo universo, oggi ti dà buca per gli amici o la fidanzatina“, ha raccontato.

La conduttrice confessa di soffrire per la comunicazione ridotta al minimo: “Visualizza senza rispondere, mi scrive solo ‘Tutto ok’, ha disattivato anche le spunte blu su WhatsApp“. Tuttavia, non si arrende: ogni volta che può, prende un volo per Ginevra, anche solo per cenare insieme a lui.

Fame nervosa e fragilità: “Pensavo non potesse succedere a me”

La separazione dal figlio e i cambiamenti nella vita personale l’hanno portata a vivere momenti di grande vulnerabilità. “A un certo punto ti ritrovi con una mano nel sacchetto delle merendine e l’altra nei biscotti” ha detto, parlando della fame nervosa. Un rifugio emotivo che ha imparato ad affrontare con consapevolezza.

Nonostante tutto, Elisabetta Gregoraci appare in splendida forma. “Faccio poco, ma sono costante. Mi alleno in pigiama, anche solo 15-20 minuti al giorno. Il resto lo fa il mio Dna” ha confessato con un sorriso.

Pur vivendo un periodo di equilibrio interiore, Elisabetta non esclude l’amore. “Vorrei qualcuno che sappia starmi accanto nei momenti fragili. Un complice. Qualcuno con cui condividere una cena, un film, una notte abbracciati“.