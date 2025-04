John Cena, leggenda del wrestling e attore di successo, ha rivelato un dettaglio molto personale della sua vita: si è sottoposto a un trapianto di capelli. Il motivo? Tutto è nato in seguito a episodi di bullismo da parte dei fan.

La confessione è arrivata durante un’intervista al Pat McAfee Show, appena un giorno dopo aver conquistato il suo diciassettesimo titolo WWE a WrestleMania 41, coronando così una carriera storica nel mondo della WWE. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Durante l’intervista, Cena ha spiegato di essersi sentito spesso in imbarazzo a causa dei commenti negativi sul suo aspetto fisico, in particolare sulla sua calvizie.

I cori e le prese in giro da parte del pubblico, ha detto, lo hanno ferito profondamente, portandolo a prendere la decisione di sottoporsi a un intervento di trapianto: “È bullismo. È puro bullismo. Mi avete spinto a sottopormi a un intervento chirurgico. Mi sono sentito piccolo“.

Qui la notizia del trapianto di capelli a cui si è sottoposto.

John Cena says he got a hair transplant due to all social media talking about his bald spot 😂😂



(via Pat McAfee Show) pic.twitter.com/T3ZhaUW313