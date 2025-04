Wanda Nara e L-Gante si sono lasciati: il rapper annuncia la rottura. Restano amici, ma i motivi restano oscuri.

La storia d’amore tra Wanda Nara e il rapper argentino L-Gante è giunta (di nuovo) al capolinea. A confermare la notizia è stato lo stesso artista, che ha annunciato la rottura attraverso un messaggio condiviso sui social.

Scopriamo i dettagli e i motivi che hanno portato alla rottura.

L’annuncio di L-Gante: “Con Wanda Nara è finita”

“Sono qui per dirvi che la mia relazione con Wanda Nara è finita” ha scritto il rapper in una storia Instagram, annunciando la chiusura di un capitolo iniziato nel 2022 e ufficializzato solo nel 2024.

La notizia è stata confermata anche da numerosi media argentini.

Wanda Nara habló luego de su separación con L-Gante y dio detalles de su relación: “Tomé una decisión” https://t.co/rVNqk09EaG — TKM (@mundotkmcom) April 23, 2025

I due si erano conosciuti sul set del videoclip “El Último Romántico”, e da allora avevano intrapreso una relazione che ha attraversato alti e bassi, tra riavvicinamenti e momenti di crisi, soprattutto durante la separazione di Wanda dal calciatore Mauro Icardi.

I motivi della rottura: silenzio e indiscrezioni

Sebbene Wanda Nara non abbia ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, le indiscrezioni provenienti dai media argentini parlano di una separazione avvenuta in modo consensuale, con l’obiettivo di “Prendersi cura di se stessi, concentrarsi sul lavoro e sulla famiglia“. Un’espressione che Wanda aveva già usato nel gennaio 2025, durante una breve pausa nella relazione.

Secondo alcune fonti, alla base della rottura ci sarebbero nuovamente tensioni con Icardi e il desiderio, da parte di Wanda, di proteggere la serenità dei suoi figli. Nonostante l’addio, pare che i due abbiano deciso di mantenere un rapporto di amicizia.

Ma la loro separazione sarà definitiva o ci sorprenderanno con un nuovo ritorno di fiamma come è successo già in passato? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.