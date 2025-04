Kanye West sorprende con una confessione privata: il rapporto con il cugino sconvolge anche Bianca Censori.

Kanye West continua a catalizzare l’attenzione mediatica su di sé con una rivelazione destinata a far discutere. Il rapper ha pubblicato il nuovo brano intitolato Cousins, in cui racconta apertamente un trauma della sua infanzia. La rivelazione scioccante contenuta nella canzone ha mandato su tutte le furie persino la moglie Bianca Censori. Ma scopriamo che cosa ha confessato il controverso rapper americano.

La confessione di Kanye West sconvolge l’opinione pubblica

Attraverso il brano Cousins il rapper ha raccontato la relazione sessuale con suo cugino, iniziata all’età di 6 anni e proseguita fino ai 14.

Nella canzone, West rivela di aver introdotto il parente alla pornografia, ed esprime rimorso per aver, a suo dire, innescato un percorso che avrebbe portato il cugino a una condanna all’ergastolo per l’omicidio di una donna incinta.

Kanye West

La confessione, affidata al linguaggio crudo ma emotivo della musica, ha sconvolto il pubblico e suscitato una valanga di reazioni sui social, tra chi condanna la scelta di rendere pubblici tali dettagli e chi riconosce il valore terapeutico dell’arte come mezzo di espressione.

Presto è arrivata anche la reazione della moglie Bianca Censori.

Bianca Censori risponde: “Alcune cicatrici devono guarire in privato”

La più colpita, però, sembra essere Bianca Censori, moglie di Kanye West, che ha scelto di rompere il silenzio con un toccante messaggio pubblico. “Ho il cuore spezzato” ha scritto Bianca, sottolineando quanto la scelta del marito l’abbia ferita, pur riconoscendone il coraggio.

Secondo Censori, non tutte le verità devono essere esposte al mondo: “Alcune ferite meritano di essere guarite in privato“. La donna ha invitato alla riflessione sull’impatto che simili rivelazioni possono avere non solo sull’individuo, ma sull’intera famiglia.

A seguito del post, Bianca ha condiviso (e successivamente cancellato) una foto di coppia con Kanye, accompagnata dalle parole: “L’amore non è sempre rumoroso, ma quando è reale, non ha bisogno di dimostrazioni“.