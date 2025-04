Paura per i fan di Carlos Santana: il celebre chitarrista è stato ricoverato d’urgenza pochi minuti prima dell’inizio del concerto.

Attimi di preoccupazione per Carlos Santana, il celebre chitarrista e leggenda della musica rock, nella serata di martedì 22 aprile. Il musicista è stato colto da un malore poco prima del suo concerto al Majestic Theatre di San Antonio, in Texas. Ma come sta adesso il famoso chitarrista? Scopriamo tutti i dettagli.

Carlos Santana: il malore e il ricovero

La notizia del ricovero d’urgenza è stata diffusa dal portale TMZ, che ha ricostruito l’accaduto e aggiornato sulle attuali condizioni dell’artista.

#EXCLUSIVE: Health scare for #CarlosSantana — he's in an ambulance right now getting treatment after suffering a medical emergency before a concert in Texas. pic.twitter.com/3iQI3Rokcj — TMZ (@TMZ) April 23, 2025

Secondo quanto riferito da un portavoce di Carlos Santana, il malore sarebbe stato causato da una condizione di disidratazione. L’artista si trovava sul palco per le prove quando ha iniziato a sentirsi male, fino a perdere i sensi.

Immediato l’intervento dei soccorsi: Santana è stato trasportato in ospedale con un’ambulanza, dove è stato sottoposto a controlli approfonditi.

Fortunatamente, la situazione sembra essere sotto controllo. Il suo manager, Michael Vrionis, ha rassicurato i fan dichiarando che Santana “Sta bene” e non vede l’ora di tornare sul palco. Lo spettacolo previsto per la serata è stato rinviato a data da destinarsi, ma al momento non risultano cancellazioni per i concerti dei prossimi giorni, in programma venerdì e sabato.

Un precedente nel 2022

Non si tratta del primo episodio di questo tipo per Carlos Santana: nel luglio 2022, durante un’esibizione, il musicista era stato colpito da un colpo di calore e disidratazione, che lo costrinse a un ricovero urgente.

Anche in quel caso, il malore si era verificato sul palco, a dimostrazione di quanto gli sforzi fisici e le condizioni ambientali possano influire sulla salute, anche per artisti abituati a grandi tour.

In questo momento Carlos Santana è impegnato in un tour negli Stati Uniti, che ha riscosso grande successo tra i fan di tutte le età. Il malore non sembra aver compromesso il calendario degli spettacoli futuri, ma la produzione ha sottolineato che ogni decisione verrà presa nel rispetto della salute dell’artista.