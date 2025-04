Jacobs si confessa a Belve: spionaggio, rivalità con Tortu e il difficile rapporto con il padre. Le rivelazioni sono scioccanti.

Mancano solamente poche ore alla prima puntata di Belve ma già arrivano i primi “spoiler” delle rivelazioni fatte da uno degli ospiti di Francesca Fagnani. Oltre a Nathalie Guetta, nella prima puntata ci sarà anche l’intervista al famoso atleta Marcell Jacobs, oro olimpico nei 100 metri a Tokyo. Nel corso dell’intervista, Jacobs ha fatto una rivelazione sconvolgente. Ma scopriamo i dettagli.

Marcell Jacobs rompe il silenzio sul caso di spionaggio

Per la prima volta in televisione, il campione ha raccontato la sua verità sul caso di spionaggio che lo ha coinvolto, svelando retroscena delicati che intrecciano sport, rivalità e dolore personale.

Secondo l’inchiesta della Procura di Milano, Giacomo Tortu, fratello e manager dell’atleta Filippo Tortu, avrebbe ingaggiato un’agenzia investigativa per ottenere informazioni riservate su Jacobs.

Le indagini parlano di referti medici, analisi del sangue e persino accessi al cellulare. “Hanno violato la mia privacy – ha spiegato Jacobs – Pensavano che usassi sostanze dopanti. È una cosa che mi ha profondamente ferito“.

Nel corso dell’intervista, Francesca Fagnani ha incalzato Jacobs su un punto cruciale: Filippo Tortu era a conoscenza di quanto stava accadendo? “Per come lo conosco, non potrei mai pensare che sapesse. Ma se dovesse emergere il contrario, sarebbe una batosta. Personale, e per tutta la squadra della staffetta” ha dichiarato Jacobs.

A proposito del possibile licenziamento di Giacomo Tortu, l’olimpionico ha risposto con fermezza: “Io lo avrei fatto“.

Marcell Jacobs: il perdono del padre e la rinascita

L’intervista ha toccato anche aspetti intimi della vita di Marcell Jacobs, tra cui il difficile rapporto con il padre assente.

“Mentivo a me stesso, raccontando agli altri che fosse un supereroe. In realtà era uno sconosciuto. Solo prima delle Olimpiadi ho deciso di abbattere quel muro interiore e perdonarlo. È da lì che ho iniziato davvero a vincere” ha raccontato.