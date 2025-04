A The Couple è scattato il bacio tra Antonino Spinalbese e Brigitta Boccoli: il web impazzisce. Scopri il video.

L’atmosfera si scalda nel reality The Couple, e stavolta non per via delle nomination o delle dinamiche di gioco. Protagonisti dell’ultima puntata sono stati Antonino Spinalbese e Brigitta Boccoli, che si sono avvicinati sempre di più… fino a un bacio che ha fatto il giro dei social. Ma scopriamo che cosa è successo durante l’ultima puntata del programma.

The Couple: il bacio in diretta

Durante un momento goliardico della serata, precisamente il gioco della bottiglia, Antonino ha sorpreso tutti confessando agli altri concorrenti di provare un interesse reale per Brigitta. Non solo attrazione fisica: secondo quanto detto da Spinalbese, l’attrice lo affascina per il suo modo di essere e per la dolcezza che mostra all’interno della Casa.

A far esplodere i commenti sui social è stato però il momento clou della serata: il bacio tra Antonino e Brigitta. Nato quasi per scherzo durante il gioco, ha in realtà confermato una sintonia che da giorni era sotto gli occhi di tutti. Qui il video del bacio.

Brigitta, colta di sorpresa dalle parole di Antonino, ha ringraziato con eleganza, ammettendo di essere lusingata dalle sue attenzioni.

Il web approva: “Brigitta, qui sono tutti pazzi di te!”

L’episodio non è passato inosservato agli utenti di X (ex Twitter), dove l’hashtag #TheCouple è subito entrato in tendenza. Tantissimi i commenti entusiasti che tifano per questa nuova possibile coppia, mentre i fan del programma si dividono tra romanticismo e curiosità per l’evoluzione di questo legame.

Tra scherzi, battute e flirt, The Couple continua a sorprendere con colpi di scena sentimentali. Antonino e Brigitta saranno la nuova coppia del reality? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.