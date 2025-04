Max Cavallari ricorda Bruno Arena e i Fichi d’India: “Con ‘ahrarara’ comprai casa. Su Zelig racconterò tutto”.

Max Cavallari, storico membro del duo comico Fichi d’India, è tornato a parlare del collega e amico fraterno Bruno Arena, scomparso il 27 settembre 2022. In un’intervista al Corriere della Sera, Cavallari ha condiviso ricordi toccanti e rivelazioni inedite sul loro legame e sulla loro carriera, che ha segnato una generazione di spettatori italiani. Ma non solo. Il comico ha anche svelato dettagli inediti sui momenti più difficili vissuti nel corso della loro carriera nel mondo dello spettacolo. Scopriamo che cosa ha raccontato.

Max e Bruno dei Fichi d’India: un legame indissolubile

“Mi manca tanto – ha dichiarato – ma Bruno è sempre con me. Quando salgo sul palco, il pubblico ritrova lo spirito dei Fichi d’India. Ho comprato il suo Maggiolino giallo e ci vado in tournée: è un modo per tenerlo vivo“.

Bruno Arena

Pochi sapevano che oltre all’amicizia e al lavoro, tra Max e Bruno c’era anche un legame di famiglia. Cavallari ha raccontato di essere stato legato sentimentalmente alla cognata di Bruno: “Sono padrino di suo figlio, lui della mia Alice. Ci incontravamo spesso alle feste di famiglia“.

Nonostante i momenti bui, come il malore che colpì Arena nel 2013, Cavallari non ha mai smesso di portare in scena l’energia dei Fichi d’India, anche quando amici e parenti si allontanarono: “I fan mi hanno dato la forza di continuare“.

Il successo dei tormentoni: “Con ‘ahrarara’ mi sono comprato casa”

Il duo ha conquistato la televisione italiana grazie a sketch iconici e battute diventate virali, come “ahrarara” e “tichi tic“. Cavallari ricorda con ironia l’origine del celebre tormentone: “Ci ispirò un venditore di gioielli con la erre moscia. Bruno una volta si mise un topazio finto nel naso e finì in ospedale!“.

“Con quelle battute mi sono fatto la casa” racconta, sottolineando l’impatto culturale dei Fichi d’India.

Cavallari non ha risparmiato critiche a Zelig, lo show che li rese famosi. Il comico ha rivelato: “Zelig? Sono successe cose gravi nei confronti di Bruno Arena, un giorno racconterò“.

Poi ha concluso: “Zelig ha già dato quello che doveva. I comici bravi oggi sono pochi, e far ridere è diventato difficile“.