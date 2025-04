Mika ricorda X Factor: “Mi sono detto ‘Perché ca**o ho accettato?'”

Mika ricorda la sua esperienza come giudice di X Factor Italia e rivela dettagli inediti sul dietro le quinte.

Il famoso cantante Mika, che nel 2022 ha condotto insieme ad Alessandro Cattelan e a Laura Pausini le serate dell’Eurovision Song Contest tenute in Italia, ha ricordato nel corso di un’intervista alcuni dettagli inediti sulla sua esperienza come giudice di X Factor.

Il cantante, infatti, è stato giudice del famoso talent nel 2013, e ciò che ha vissuto in quel periodo lo ha profondamente segnato, tanto da chiedersi perché avesse accettato. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Mika e X Factor: “Mi sono chiesto perché ho accettato”

Il cantautore libanese Mika, ormai amatissimo in Italia, ha ricordato con ironia la sua prima esperienza come giudice a X Factor.

Era il 2013 quando, accanto a Simona Ventura, Elio e Morgan, si trovò catapultato in un contesto del tutto surreale.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato: “Simona Ventura mi fece un monologo di dieci minuti e io non capivo niente. A destra Elio vestito da mago, a sinistra Morgan con un libro di Dante. Mi sono detto: ‘Ca**o, perché ho accettato?‘”.

La frase ha già fatto sorridere fan e nostalgici del talent.

Ma intanto per Mika le esperienze di prestigio in Italia non sono ancora finite.

Mika condurrà i David di Donatello con Elena Sofia Ricci

Non solo ricordi e battute: Mika è pronto per una nuova, prestigiosa avventura.

Il prossimo 7 maggio sarà il conduttore del Gran Galà della 70esima edizione dei Premi David di Donatello, accanto all’attrice Elena Sofia Ricci.

La cerimonia, in diretta su Rai 1 e Rai Radio2, si svolgerà nel Teatro 5 di Cinecittà a Roma.

“Vogliamo celebrare tutti, anche chi lavora dietro le quinte. Sarà uno show poetico ed elegante” ha dichiarato Mika, che ha rivelato che non si tratterà di una semplice ospitata, ma un omaggio all’intera industria del cinema italiano.