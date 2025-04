L’ex Velina di Striscia la Notizia, Irene Cioni, ha sposato Giacomo: le foto del grande giorno e l’abito da sposa.

L’ex velina di Striscia la Notizia Irene Cioni ha coronato il suo sogno d’amore: il 26 aprile 2025 ha detto sì al compagno di lunga data, Giacomo, con cui condivide una relazione solida da oltre otto anni e una figlia di cinque anni, la piccola Vittoria. Il matrimonio si è svolto a Pavia, in un’atmosfera elegante e intima, alla presenza di amici e parenti stretti.

A commuovere gli ospiti è stata proprio la piccola Vittoria, che ha accompagnato la madre all’altare nel ruolo di damigella, indossando un vestitino bianco abbinato al sontuoso abito nuziale della sposa. Ma scopriamo tutti i dettagli della cerimonia.

Il look da sogno di Irene Cioni firmato Elisabetta Polignano

Per il giorno più importante della sua vita, Irene Cioni ha scelto un abito bianco romantico e raffinato firmato Elisabetta Polignano. Il vestito, come si vede dalle immagini pubblicate dalla sposa, presentava un top senza maniche con scollatura a barca, dettagli in pizzo e una schiena elegantemente scoperta. La gonna ampia in tulle e il lungo velo hanno completato un look da vera principessa.

Capelli raccolti e sorriso radioso hanno reso la ex velina una sposa perfetta, mentre lo sposo, Giacomo, imprenditore nel settore nautico, ha optato per un classico completo scuro.

Dopo la cerimonia religiosa, la coppia è stata accolta all’uscita della chiesa da una pioggia di riso, come da tradizione. Il ricevimento si è svolto in una villa nei dintorni di Pavia, con musica, balli e un ricco menù gourmet. A fare da testimone per la sposa, il fratello Paolo.

Una nuova vita lontana dalla TV

Nota al grande pubblico per il suo ruolo di velina dal 2013 al 2017 accanto a Ludovica Frasca, Irene Cioni si è da tempo allontanata dal mondo televisivo. Oggi vive a Milano, dove insegna yoga, e conduce una vita riservata e dedicata alla famiglia.

L’amore con Giacomo, di 14 anni più grande, è sempre stato mantenuto lontano dai riflettori. Ma in occasione delle nozze, Irene ha deciso di condividere la sua felicità con i fan, pubblicando alcune foto dell’evento sul suo profilo social.