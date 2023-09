Attraverso i social Max Cavallari ha voluto scrivere un messaggio a Bruno Arena, il suo storico collega scomparso un anno fa.

Nel primo anniversario dalla scomparsa del suo celebre amico e collega Bruno Arena, Max Cavallari ha affidato ai social un messaggio carico di tutto il suo dolore.

“Oggi un anno che te ne sei andato. Ti avevo detto di non spegnere la luna, ma tu l’hai spenta. Ma io la riaccendo, perché fichi si nasce… Ma amici di diventa. Ti amerò per sempre”, ha scritto nel post l’attore, condividendo anche una foto in cui lui e Bruno Arena sono ritratti durante uno dei loro spettacoli comici.

Max Cavallari: il messaggio a un anno dalla morte di Bruno Arena

Nel 2013 Bruno Arena è stato colpito da un grave aneurisma che gli ha impedito di parlare e camminare e il suo storico amico, Max Cavallari, non ha mai smesso di esprimergli tutta la sua vicinanza e di restargli accanto nonostante le difficoltà causate dalla malattia.

Un anno fa l’attore è scomparso e il suo celebre amico anche adesso, ad un anno dal suo lutto, ha voluto esprimere tutto il suo affetto e la sua nostalgia per Bruno Arena. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso il loro affetto e la loro solidarietà a Max Cavallari, il cui sogno è sempre stato quello di riuscire un giorno a tornare in scena con il suo celebre amico.