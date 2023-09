Francesca De André ha rotto il silenzio sulle sue condizioni e sul rapporto con il padre Cristiano dopo il delicato intervento da lei subito.

Francesca De André ha confessato di aver subito un delicato intervento (dopo il quale non potrà più avere figli naturalmente) e, a Novella 2000, ha confessato che – nonostante le difficoltà vissute nell’ultimo periodo – non avrebbe avuto alcun contatto con suo padre, Cristiano De André, con cui da anni ormai ha interrotto i rapporti.

“Non mi ha rivolto alcuna parola di conforto, me lo aspettavo”, ha dichiarato Francesca al settimanale.

Francesca De André

Francesca De André: la confessione sul padre Cristiano

Non è segreto che i rapporti tra Francesca De André e suo padre Cristiano non siano dei migliori, e infatti la stessa figlia del musicista ha confessato a Novella 2000 di non aver sentito suo padre neanche ora che ha superato una delle prove più difficili, sottoponendosi a un delicato intervento per la rimozione delle tube (le sarebbero state trovate infatti alcune masse).

Oggi Francesca è in via di ripresa e sta attendendo di sapere se, dopo l’operazione, dovrà sottoporsi a un ciclo di cure. Il suo unico rimpianto è che, a causa dell’intervento, non potrà avere figli naturalmente (ma lei stessa ha ammesso che potrà tentare con la fecondazione assistita).

“Pensavo che un giorno o l’altro la vita mi avrebbe concesso il dono di un figlio“, ha confessato a Novella 2000. Al momento lei sarebbe in attesa dei risultati della biopsia e, per questo, non è dato sapere di più sulle sue condizioni di salute.