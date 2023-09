Francesca De André ha confessato via social di aver subito un intervento a causa di alcune masse. La figlia di Cristiano De André è stata operata d’urgenza.

L’ex volto del GF, Francesca De André, ha svelato via social di aver trascorso l’ultimo periodo in ospedale a causa di un delicato intervento. I medici infatti le avrebbero rilevato alcune masse che soltanto una biopsia potrà stabilire se siano di natura benigna o maligna. Attraverso un post via social Francesca ha dichiarato di voler mantenere la positività in questo momento per lei così difficile, e ha scritto:

“Che dire, mi avevano detto di stare ferma a letto eh…ma appena sveglia dall’anestesia mi sono alzata in piedi e se devo dirla tutta volevo una sigaretta. Sto aspettando ancora l’esito di alcuni esami. Benigno o maligno? Ma sapete cosa? Sono e voglio rimanere positiva, è comprovato che in questi casi lo stato d’animo conta tantissimo, quindi andrà tutto bene“.

Francesca De André operata: il messaggio via social

L’ultimo mese è stato particolarmente difficile per Francesca De André che, dopo una diagnosi medica, ha dovuto sottoporsi ad un delicato intervento per evitare il rischio d’incorrere in una setticemia. La nipote del celebre cantautore Fabrizio De André sarebbe in attesa dei risultati della biopsia e intanto ha fatto sapere che, a causa dell’intervento, non potrà più avere figli.

“Ho realizzato che, anche se non erano e non sono in programma in questo momento della mia vita, comunque non posso più avere figli naturalmente. Ed è anche andata bene! Perché rischiavo per la mia situazione che dovessero levare tutto…tutto vuol dire che sarei rimasta completamente sterile.”

Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi stanno esprimendo la loro solidarietà a Francesca e sono in attesa di saperne di più sulle sue condizioni. In passato l’ex volto tv è balzato agli onori delle cronache per un caso di violenza ai suoi danni che lei stessa aveva raccontato via social.